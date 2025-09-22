　
3度入圍500碗！台南「鴻品牛肉湯」盤讓藏內幕　老闆欠債竟神隱

台南名店鴻品牛肉湯剛蟬聯三屆的500碗殊榮後，負責人張志宏卻無預警宣告市府店盤讓。（圖／中天新聞）

▲台南名店鴻品牛肉湯剛蟬聯三屆的500碗殊榮後，負責人張志宏卻無預警宣告市府店盤讓。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

曾三度入圍「500碗」殊榮的知名店家台南「鴻品牛肉湯」市府店於今年7月突然宣布停業並盤讓，成了許多饕客心底的痛。負責人張志宏說，因為人手長期不足，才會做出此決定。不料遭員工踢爆，鴻品牛肉湯市府店會有這般下場，竟是因為張志宏經營不善，並長期拖欠薪資所致，如今加上資遣費，其所欠下的金額已高達百萬。

曾兩度入圍「500碗」評選的鴻品牛肉湯在今年的7月再度獲選達到3度獲選的佳績，且知名美食評論家豆比登更大力讚揚張志宏對肉的處理很細，肉質在挑選上有相當水準，並稱在鴻品牛肉湯可以「喝得到發自內心覺得幸福的牛肉湯」。然而，這對於曾任職於鴻品牛肉湯市府店的員工們來說卻格外諷刺。

鴻品牛肉湯前原工庭庭踢爆，市府店會盤讓是並非人力不足，實際原因是因為張志宏長期拖欠員工薪水。（圖／翁靖祐攝）

▲鴻品牛肉湯前原工庭庭踢爆，市府店會盤讓是並非人力不足，實際原因是因為張志宏長期拖欠員工薪水。（圖／CTWANT）

正逢而立之年的庭庭（化名）在鴻品牛肉湯擔任內場廚師，他向記者透露他在今年3月的時候入職，起初張志宏並沒有拖欠他的薪水，不過庭庭卻耳聞其他同仁有被欠薪的狀況，6月起，他的薪資也開始被延遲發放「那時候他說我當月薪水只能領一半，後來又只能領一兩個禮拜的薪水」。

根據同仁的說法，其實拖欠薪資的跡象約在1年前就開始浮現，雖後續都有給付完畢，但今年7月18日，張志宏突然說因為欠債，所以決定在22日到24日之間要先暫時停止營業，後續再看看是否要恢復經營。孰料，在那之後張志宏整個人連同剩下的16份薪水一同銷聲匿跡。

庭庭表示，鴻品牛肉生意良好，全店可以容納百人，每個月最差也至少能有200萬元業績。（圖／投訴人提供）

▲庭庭表示，鴻品牛肉生意良好，全店可以容納百人，每個月最差也至少能有200萬元業績。（圖／投訴人提供）

「原先我們有20名員工，後續因為拖欠薪資的關係剩下16名」庭庭說道，鴻品牛肉湯市府店的員工薪水大約落在3到5萬之間，平均薪資大約在3萬8左右，倘若把應該要給員工的資遣費算進去，那張志宏積欠員工的錢「絕對有超過百萬元」在聽到張志宏向媒體說的盤讓原因為人手不足後，庭庭痛批「是藉口，因為憑當時的人力，在營業的最後一天還是做到了15萬元的業績」。

談到資金短缺的原因，庭庭傾吐「應是成本控管不佳」當初每月最差也能做到200萬元的業績，但張志宏的人事成本、食材成本都沒控管好「假設今天業績可能做了5萬元，但食材等原料竟叫貨同價位但卻賣不完。另外，非尖峰時段，卻有不少員工排班，導致有人沒事做，可是每當員工要提出意見，張志宏卻都不願意聽」語畢後庭庭臉上盡是滿滿的無奈。

本刊致電鴻品牛肉湯總店，並在張志宏的臉書留言，截稿前皆未獲回應。

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

每月存3千變百萬富翁？「1習慣」不改晚年變惡夢

每月投資100美元（約新台幣3,300元）就足夠讓自己舒適退休？美國理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）近日在YouTube影片中透露，如果從25歲開始，每月投資100美元（約新台幣3,000元）到成長型股票共同基金，到了65歲時，資產可累積至117萬6,000美元（約新台幣3,880萬元），理論上足以以百萬富翁身份退休。然而，他也警告，若不戒掉一個金錢壞習慣，即使身家千萬，晚年也將陷入財務困境。

她忽視停經後「1症狀」　一檢查竟是癌症第四期

她忽視停經後「1症狀」　一檢查竟是癌症第四期

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

老公睡到一半突「揮拳大叫」！醫：恐是失智前兆

堅持自煮「壞膽固醇竟飆高3倍」！她急作1改變救命

堅持自煮「壞膽固醇竟飆高3倍」！她急作1改變救命

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

高雄鱸魚麵線驚見「螞蟻湯」　她噁吐：又肥又大

