老公睡到一半突「揮拳大叫」嚇壞她！醫警告：恐是失智前兆

人在睡著後，一些動作或反應都可能是身體警訊！知名神經內科醫師陳琮華指出，有人妻發現老公熟睡後，半夜會突然大叫或揮拳，但隔日起床都說是「做夢」；對此，陳琮華醫師稱有研究顯示，這情形恐怕與帕金森氏症、路易氏體失智有關。

陳琮華醫師透過臉書分享一個病例，有一名人妻跟他說，她的老公睡覺後，常常在深夜大叫、坐起來或是揮拳，讓身為枕邊人的她屢屢被嚇到，但隔日問老公原因，對方都回答「我只是做夢啊」；陳琮華表示，把夢境裡的動作在現實演出來的狀況，可能是「REM睡眠行為障礙（RBD）」。

REM睡眠行為障礙指的是患者在快速動眼期，失去肌肉抑制能力，因此會大喊、踢腿或揮拳等等，這樣子不僅干擾另一半，更可能導致受傷。陳琮華醫師進一步透露，有研究顯示，REM睡眠行為障礙與帕金森氏症、路易氏體失智等神經退化疾病有密切關聯，也可視為患病早期警訊。

為了避免因為REM睡眠行為障礙受傷，陳琮華醫師建議，移開床邊尖銳物品，降低跌倒或受傷風險；發現伴侶有這種症狀，可以錄影，方便之後看病給醫師判斷；留意患者是否記得夢境內容、動作與夢境一致，或近期他們是否因壓力、咖啡因、酒精影響睡眠。

陳琮華醫師也呼籲，病患家屬請理解他們不是故意的，這也是一種可以被評估與治療的睡眠問題；目前臨床處理包含睡眠檢查、監測、生活作息調整，必要時使用適當的藥物幫助控制。

