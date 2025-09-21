15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

▲氣象署已發布強颱樺加沙陸上警報。（圖／氣象署）
記者楊庭蒝／綜合報導
中央氣象署今天下午5時30分針對強颱「樺加沙」發布海上陸上颱風警報，首波警戒範圍為恆春半島，晚間將陸續涵蓋整個屏東縣及台東縣《ETtoday新聞雲》整理各縣市明（22）日停班停課資訊如下，供讀者快速掌握。
全台各縣市9月22日停班停課資訊如下：
北部地區
台北市：尚未涵蓋在陸警範圍
新北市：尚未涵蓋在陸警範圍
基隆市：尚未涵蓋在陸警範圍
桃園市：尚未涵蓋在陸警範圍
新竹市：正常上班上課
新竹縣：正常上班上課
中部地區
苗栗縣：正常上班上課
台中市：正常上班上課
彰化縣：正常上班上課
南投縣：正常上班上課
雲林縣：正常上班上課
南部地區
嘉義縣：正常上班上課
嘉義市：正常上班上課
台南市：正常上班上課
高雄市：正常上班上課
屏東縣：枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮停班停課，其餘正常上班、正常上課。
東部地區
宜蘭縣：尚未涵蓋在陸警範圍
花蓮縣：馬太鞍溪堰塞湖保全戶停班停課；保全範圍學校停班停課(光復國中、光復國小、太巴塱國小)；其餘花蓮縣內正常上班上課。
台東縣：蘭嶼、綠島明天停班課，其餘地區正常上班上課
外島地區
澎湖縣：正常上班上課
連江縣：尚未涵蓋在陸警範圍
金門縣：尚未涵蓋在陸警範圍
讀者迴響