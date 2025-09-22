超大樺加沙穩居風王　最新各國路徑一致了

▲強颱樺加沙7級風平均暴風半徑達320公里，十分巨大。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，樺加沙為大型強颱，已穩居今年的「風王」，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。而最新各國官方預報路徑也幾乎一致了，都是經過巴士海峽進入南海。

▼最新各國官方預報路徑。（點圖可放大／NCDR）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周三樺加沙通過巴士海峽進入南海，受到颱風或其外圍環流與地形的交互作用，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災，台東、恆春半島及各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

吳德榮說，周四樺加沙遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天好轉，氣溫升；周五至周日各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬樺加沙的動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑通過巴士海峽，個別模擬路徑雖分散兩側，但相對收歛，顯示不確定性縮小。

吳德榮表示，氣象署預測樺加沙的中心附近平均風速最強達60米／秒，已穩居今年的風王；由於樺加沙為大型強颱，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。

吳德榮指出，至於強颱浣熊，無論各國模式模擬或氣象署路徑潛勢預測圖的預測路徑，距台都很遙遠，對台無威脅；各國模式模擬顯示，本周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，大致通過菲律賓進入南海，對台亦無影響。