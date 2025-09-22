樺加沙「風雨搖滾時段」要來了　影響最劇地區曝

▲嚴防強風豪雨。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風樺加沙逼近，氣象專家林得恩提醒，即將進入風雨搖滾時段！今日下午起，宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島都有局部大雨至豪雨，或以上發生的機率；而蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區會有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據中央氣象署今晨最新颱風情資分析顯示，樺加沙颱風正以每小時21公里的速度，向西方向前進，颱風未來強度仍有再增強，且暴風圈也有再擴大的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林得恩說，由於一路過來，颱風結構均未受地形破壞，目前中心氣壓已經下降到900hPa，近中心最大風速也達每秒58公尺，將會維持強烈颱風之姿，通過巴士海峽。

▲▼最新颱風動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



林得恩表示，而颱風中心距離台灣最近的時間，會落在今天、周二，尤其是自今天下半天至周二的這段時間，風雨浪對台灣的影響也將會是最大、最嚴重的時段，注意這時候的樺加沙颱風，強度是強烈颱風。

林得恩指出，今日下午起，宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島都有局部大雨至豪雨，或以上發生的機率；東半部、大台北、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區也有局部大雨至豪雨發生的機率。

林得恩說，而蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區會有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；其他地區也要留意，平均風力再增強至6至8級或以上，陣風出現8至10級或以上的劇烈變化。