明後天東部嚴防豪雨　公路局示警台9線等13路段要注意

▲明天至周三東半部將有大雨及豪雨機率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

強颱樺加沙持續朝台灣接近，交通部公路局表示，明天深夜至周二東部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布警戒及行動作為，其中，省道包括台2線濱海公路、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路及台9線南迴公路等13路段要特別注意。

中央氣象署持續針對樺加沙颱風發布海上颱風警報，預估傍晚至晚間發布陸上颱風警報，明、後天東半部、南部地區及各地山區有大雨及豪雨機率。

公路局表示，明天深夜起至周二東部有局部豪雨發生機率，將視風雨狀況發布警戒及行動作為，省道注意路段有台2線濱海公路、台7甲線中橫支線、台8線中橫公路花蓮路段、台9線蘇花公路、台9線南迴公路、台11線花東海岸公路、台11甲線光豐公路、台20線南橫公路、台23線東富公路、台24線霧台公路、台27線新發公路、台27甲線旗六公路及台29線那瑪夏至五里埔路段等。

公路局也說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路。

另外，航港局指出，受樺加沙颱風影響，今天離島共有2航線、3航次交通船停航，其中，基隆-馬祖部分停航（開航2航次、停航1航次），後壁湖-蘭嶼部分停航（開航2航次、停航2航次）。