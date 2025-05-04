省道路口首設「雙色溫」路燈！7示範點完工　下半年擬擴大

▲彰化縣芬園鄉台14線與德興路和富山街路口雙色溫路燈。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

為降低行人死亡，省道首度設置「雙色溫」路燈，以「路段為黃光，路口改為白光」為原則，全台7處省道示範點3月底完工，4月勘查檢視調整，預期未來高肇事路口夜間交通事故最多可望減少3成，若成效良好，預計下半年可再擴大設置。

交通部今年祭出改善道安三支箭，其中包括改善路口照明，試辦路口燈具改裝計畫， 以「路段黃光、路口白光」為更換原則，公路局也選定北中南東7處行人通行量較多的省道路口，3月底全面設置「雙色溫」路燈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

包括新竹縣新豐鄉的台15線與竹3縣道路口、宜蘭縣羅東鎮純精路與樹人路路口、花蓮吉安鄉台9線吉豐路三段與吉豐路三段667巷路口、南投縣草屯鎮台14線與仁愛街路口、彰化縣芬園鄉台14線與德興路和富山街路口、南投縣水里鄉台16線15K+335名水路/中正路/中山路多岔路口、高雄市甲仙區台29線寶隆國小旁丁字路口。

▲▼花蓮吉安鄉台9線吉豐路三段與吉豐路三段667巷T字路口，上圖為改善前，下圖為設置雙色溫路燈後。（圖／公路局提供）

公路局組長姜宇峰表示，桃園市和屏東縣等縣市已設置「雙色溫」路燈，其中桃園夜間肇事降低約8%到30%不等，從肇事防制上來看具有成效，公路局轄管的省公路系統與市區環境不同，因此選定7處行人交通量較多的路口試辦，也是省道首度設置「雙色溫」路燈。

姜宇峰指出，「雙色溫」路燈設置，省道路段上採黃色低色溫燈光，但路口行人穿越線處則採白光中色溫燈光，除了增加斑馬線和路口的照明外，對駕駛人來說，黃光路燈後看到行穿線上的白光，會有警示作用。

姜宇峰強調，該7處省道「雙色溫」路燈示範點成效預估2到3月就可以看出成果，若肇事防制成效良好，公路局今年預計針對400處路口照明改善，也會在該400處中挑選適合的地點，評估下半年擴大辦理，此外，公路局去年已完成2800處路口改善，今年還會有5千處路口改善，包括行穿線退縮或增設庇護島等。