端午連假省道易塞路段一次看　國道客運6折優惠「仍有83%空位」

▲端午連假推出90條國道客運路線票價6折優惠，目前仍有83.38%可售座位。（圖／業者提供）

記者周湘芸／台北報導

端午節連續假期（5月30日至6月1日）將至，交通部公路局預估，此次連假主要旅次以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中包括台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道等路段。連假期間也推出90條國道客運路線票價6折優惠，目前仍有83.38%可售座位，提醒民眾多利用。

公路局表示，端午連假觀光旅遊車潮將於5月30日至5月31日湧現，返回工作地車潮則預估從5月31日下午至6月1日陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段包括台9線蘇花路廊南下5月30日上午6時至中午12時，北上6月1日上午11時至下午4時；台9線南迴公路往台東方向5月30日上午11時至中午12時；往屏東方向6月1日下午4時至晚間7時。

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台1線水底寮至楓港路段南下5月30日上午11時至下午3時，北上6月1日下午3時至晚間9時；台61線鳳鼻至香山路段南下5月29日下午3時至晚間8時及5月30日上午8時至下午1時，北上5月31日下午4時至5時及6月1日下午2時至5時；台61線竹南路段南下5月30日上午9時至中午12時；北上5月31日下午3時至晚間9時及6月1日下午3時至晚間9時。

台61線中彰大橋改建路段南下5月29日傍晚5時至晚間7時、5月30日上午9時至晚間6時及5月31日上午9時至中午12時，北上5月31日下午3時至晚間9時及6月1日下午3時至晚間9時。

公路局也說，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段，包括台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段，預估也有車多壅塞情形。

此外，公路局提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，已規劃相關疏導措施及替代道路。

為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局指出，連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘90條國道客運路線可享票價6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局表示，端午節連假已協調各國道客運業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，截至5月23日全線國道客運總計已售出4.2萬張預售票，佔可售張數16.62%，其中西部計3.5萬張，佔17.38%；東部6,593張，佔13.42%，尚餘許多座位。