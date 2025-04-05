連假第3天「17處省公路」易塞　大甲媽遶境路線啟動交通管制

▲大甲媽遶境行經的省公路將進行交通管制。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(5日)為清明節連假第3日，公路局預判，省公路仍有返鄉和出遊車潮，將有17處省道易塞。此外，配合大甲媽祖遶境啟動，台1線台中大肚至彰化市預定上午9時15分到晚間21時30分，進行交通管制，公路局呼籲用路人提早改道行駛。

根據公路局預判，今日銜接國道快速公路部分，北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台86線銜接國1仁德系統、台86線銜接歸仁交流道、台18線銜接國3中埔交流道等路段易塞。

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主要省道幹道方面，台9線蘇花公路、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南至玄寶大橋、中彰大橋等路段，也容易出現壅塞。另外，觀光景點聯外道路，北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、台3線大溪、台14甲線清境農場、台21線日月潭、台3線古坑至梅山等路段也易塞，公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞的路段及時段。

由大甲鎮瀾宮媽祖遶境已起駕，公路局表示，省道路段將配合縣市警察局視遶境活動行進及交通狀況實施彈性管制人車，預計今日繞境第一天，遶境進香路線台1線176K至193K台中大肚至彰化市預定時間09:15~21:30，請用路人留意活動周邊交通情形，提早改道行駛。

清明連假期間為鼓勵民眾搭乘公共運輸，全台90條中長途國道客運推出6折優惠，公路局表示，昨(4)日西部國道客運共計行駛5,960班次，疏運106,884人，疏運人數較113年同期增加9.4%；東部國道客運路線共計行駛1,492班次，疏運31,427人，疏運人數較113年同期增加21.4%。