最後一波返工車潮今湧現　「9處省公路」易塞　

▲清明收假日，9處省公路易塞。（示意圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今天(6日)是清明連假收假日，返回工作地點車潮將湧現，省公路將有9路段易塞。

今天是清明節連假最後一日，公路局預估今天返回工作地車潮將湧現，9處省道路段易壅塞，其中銜接國道快速公路部分，易塞路段包括北部台64線中和交流道接國3、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線仁德系統及歸仁交流道。

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另主要省道幹道易塞路段則有北部台61線鳳鼻~香山、中部台61線竹南含玄寶大橋，以及台61線中彰大橋路段、東部台9線蘇花路廊；部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，包含台2線關渡~淡水、萬里~大武崙路段等。

公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，省道相關路況資訊可至「智慧化省道即時資訊服務網」(https://168.thb.gov.tw)、公路局疏運專區查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，全台90條中長程國道客運路線推出6折優惠，根據統計，昨(5日)西部國道客運共計行駛5,529班次，疏運10萬4,402人，疏運人數較113年同期增加0.5%；東部國道客運路線共計行駛1,576班次，疏運3萬2,082人，疏運人數較113年同期增加19.5%。