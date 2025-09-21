二手名牌店刀客劃破8件精品　店家損失10萬！看監視器秒認犯嫌

記者張君豪／台北報導

台北市大安區知名二手名牌服飾專門店「2nd STREET 忠孝敦化收購店」日前傳出店內包含Barbour 羊毛大衣、Off-White 牛皮外套、Ys 牛仔外套、Balenciaga 牛仔外套、Allsaints 羊皮外套， Chanel 運動鞋、Hermes 跟鞋、Louis Vuitton 運動鞋等多件名牌精品遭消費者以利器割破。損失金額逾10萬元。店長曾男（27歲）報案後展開調查，並通知涉案的該二手精品店會員陳男（45歲、有竊盜前科）涉案，警方依毀損罪嫌送辦。

▲陳男疑因消費糾紛持美工刀劃破二手名牌服飾店多件高價商品 。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

大安分局表示，店家於9月10日下午報案，業者理貨過程發現店內貨架上5件名牌外套與3雙名牌運動鞋遭人持利器劃破，無法再行販售，損失超過10萬元。業者調閱監視器，一眼就認出犯嫌是該店陳姓會員，偷偷持美工刀劃傷名牌衣鞋。

陳男到案時辯稱，自己只是翻動衣物時，因拿取鑰匙不慎造成刮痕，但監視器清楚拍到他以美工刀刻意劃破高價商品。警方進步查出，陳男曾於8月31日12時許進入該店逛街，停留不到10分鐘即離開，加上店家一眼就認出破壞名牌商品的歹徒身分，警方研判雙方可能因消費糾紛引發陳男不滿，進而破壞店家商品洩憤。

警方日前約談陳男到案，警訊後依毀損罪移送台北地檢署偵辦。大安警方藉此案例呼籲，民眾遇有消費爭議，應循正當管道解決，勿任意破壞店家商品以免觸法。

推薦閱讀

印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡 人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄



血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」