社會 社會焦點 保障人權

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

記者張君豪、戴若涵／台北報導

移民署北區事務大隊機動隊會同松山警分局，5月間破獲跨國應召人口販運集團。檢警初步調查，胡姓夫妻以招待旅遊、高薪打工為由拐來20名東南亞女子，待人抵台後由另一男「試車」，隨後扣押護照逼迫女子賣淫，一天接客8至10組，卻只給500元壓榨，其中一名女子接客到一半因心臟病猝死，行徑相當惡劣。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

回顧整起案發經過，其中一名遭脅迫的印尼女子小妲（化名）2024年7月10日因不堪每日工作13小時，接客至少8組以上，接客到一半感到身體不適，嫖客趕緊通報救護人員到場，將人送往台安醫院搶救，院方發現，小妲患有心臟衰竭、腦部感染等急症，病況相當危急，隨即將人轉往加護病房搶救。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

小妲住院期間向醫院社工表示，要向印尼代表處專員求救，直言「不願再回到老闆身邊」，並詳細指控胡姓老闆以虛構的債權及不實來台打工賺錢的廣告，將她騙來台灣賣淫，而小妲之後因病況危急，雖經搶救仍不幸於同年7月19日宣告不治，全案因此曝光。

而印尼代表處通報移民署會同松山警分局共組專案小組追查，檢警發現，該集團是由36歲胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇共同經營，2人分別負責招攬男客、吸引外籍女子來台，而東南亞地區還有一名暱稱LUNA的印尼籍男子負責在當地接洽，另外還有一名負責「試車」的50歲男子方清俊撰寫樓鳳「開箱文」、體驗心得，刊登攬客廣告。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

而胡姓夫妻犯案手法相當惡劣，先是利用臉書刊登廣告、透過友人介紹，以從事SPA及卡拉OK可獲得高額薪資為由，誘騙經濟狀況不佳、生活困頓、家庭支援系統薄弱的東南亞女子來台，途中看似大方招待女子到日本旅遊，殊不知這僅是胡姓夫妻利用日本觀光簽證效期內，可免簽來台14天的好處，將人拐來台灣後，便強拍清涼照，並扣下女子護照、手機、電腦、現金等物品，逼迫女子賣淫，償還赴日旅遊、簽證費等憑空而來的債務。

集團攬客收費價格落在1500元至4000元不等，但被迫賣淫的女子卻只能拿到每日200元伙食費、300元薪水過活，一天至少接客8至10組，只有在月經來潮時才能稍微休息，有的人甚至一天接客次數高達11次，受到慘無人道的待遇，而胡姓夫妻光在1月至5月間就獲取不法所得高達362萬元。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

專案小組發動2波行動，動員超過50名移民署機動隊、北市警幹員，跨台北、新北、桃園多地同步行動，最後拘捕10名成員，其中包括胡姓夫妻、負責管理金錢與生活供應的陳姓男子，依照妨害風化、組織犯罪條例、人口販運防制條例移送台北地檢署複訊，胡、武、陳遭羈押禁見，案經起，胡恆銓交保40萬，武阮薔薇交保15萬，管理人陳俊佑交保20萬，另試車方清俊未收押交保10萬

另外，專案小組也救出泰國、越南、印尼籍共20名賣淫女，其中7人為泰籍、1人越南籍、12人印尼籍，其中7人為人口販運被害人，已由移民署安置庇護，其餘13人則在5至7月間遭陸續遣返。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

09/03 全台詐欺最新數據

521 3 5708 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

人蛇集團逼賣淫！試車手「蹂躪20女」還PO開箱文

人蛇集團逼賣淫！試車手「蹂躪20女」還PO開箱文

移民署北區事務大隊機動隊會同松山警分局，5月間破獲跨國應召人口販運集團。主嫌胡姓夫妻以招待旅遊、高薪打工為由拐來20名東南亞女子，待人抵台後扣下護照等物，強拍清涼照、虛構債務逼迫女子賣淫，而女子賣淫前還必須由「試車師」先行試車，尊嚴遭踐踏在地，令人相當不忍。

男客印尼女助逃魔爪　囂張人蛇竟2度登門要人

男客印尼女助逃魔爪　囂張人蛇竟2度登門要人

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

人蛇拐8印尼女來台　1人心臟衰竭身亡

印尼示威增至8死！學生遭警催淚彈攻擊

印尼示威增至8死！學生遭警催淚彈攻擊

印尼示威6死！　聯合國籲調查

印尼示威6死！　聯合國籲調查

