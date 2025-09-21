獨／持三節鞭猛擊台大碩士生！武術教練起底　獲交保檢將抗告

▲K爆台大碩士生的馬雲程是一名武術教練，且有當街傷人致死紀錄。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪、劉昌松／台北報導

9月19日18時許北市大安區信義路大安捷運站出口旁發生一起兇嫌持兵器攻擊台大碩士生的衝突事件，馬姓男子僅因在超商門口「相閃身」遭到一名台大研究生蕭男（23歲）碰撞，蕭姓學生不以為意，但對方氣噗噗短暫離開現場後持網購的三節鋼鞭朝對方頭臉猛揮，蕭男當場頭破血流被打倒在地，兇嫌犯案後逃離現場。

大安警方調閱監視器鎖定馬姓男子（46歲）涉案，因歹徒當街持違法鋼鞭攻擊台大生頭部要害涉及殺人未遂罪嫌，警方火速向北檢申請拘票逮人，並當場查扣凶器三節短鞭。檢警調查，涉案馬姓犯嫌居然是一名業餘動作影片導演、詠春拳武術教練馬雲程。

▲台大碩士生蕭男遭馬男持三節鞭打的頭破血流（圖／記者邱中岳翻攝、下同）

馬雲程到案後，辯稱因與對方發生擦撞後，認為對方態度不佳一時氣不過，盛怒之下才會持網路購買的三節鞭追上學生朝頭部攻擊行兇，但專業武術教練持兵器朝學生頭部攻擊，兇殘行為已構成殺人未遂重罪。

知情者向《東森新媒體ETtoday》記者表示，馬姓武術教練早年旅居加拿大，精通英文，多年前返台後曾在台北幾間武館擔任武術教練，並積極推廣他自創的「馬氏詠春拳」，為提升能見度，他經常參加武術界練武者交流對打的武術聚會，在武術圈擁有一定知名度。2016年，馬參加北市某武館武聚，在武友交流對打過程中落下風，馬當場暴走情緒失控，掐住對方脖子出言恐嚇「我一定要殺了你！」當時在武術圈引發話題。

馬姓武術教練平常看似隨和，很好相處，積極投入武打動作短片拍攝，並邀約各類武術拳種教練參加拍攝，對於推廣武術相當熱心，但對情緒控管能力不佳，遭遇壓力衝突就有會動手失控傷人、或引發網路筆戰衝突，近年逐漸淡出武術圈，改以教授英文維生。

但馬男近期又開始積極鍛鍊並邀約武友拍片，研判有重出江湖教拳的企圖心，但最終仍栽在情緒控管不佳的老毛病上，加上當街行兇傷人並非首例，據傳台北地檢署知悉馬嫌涉犯殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，遭法院裁定20萬元交保後，火速加班提抗告，希冀將這名傷人累犯收押禁見，以維社會安全。

