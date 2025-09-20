內輪差+視線盲點釀禍！水泥車右轉輾自行車騎士　送醫不治

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子昨（19）日下午駕駛預拌水泥車沿桃園區文中路右轉大興路三段時，失控輾過路口處自行車，導致林姓騎士卡在輪下，經警消緊急送醫急救後仍因傷重不治，肇事駕駛林姓男子酒測值為零，警方初判疑似內輪差造成視線盲點為主因，但真正肇事原因仍待警方調查後釐清。

▲桃園市林姓男子昨天下午駕駛預拌水泥車沿桃園區文中路右轉大興西路三段時，失控輾過自行車，導致林姓騎士卡在輪下送醫急救仍不治。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警方昨天傍晚在事故現場處理，自行車騎士緊急送醫急救。（圖／桃園警方提供）

桃園警方指出，昨天下午5時18分據報桃園區文中路與大興西路三段路口處發生事故，員警到場發現，50歲林姓男子駕駛預拌水泥車沿文中路外側車道，右轉大興西路三段往國際路方向行駛，疑似未注意直行林姓自行車騎士沿文中路人行道欲往行人穿越道往國豐六街方向行駛，雙方於上述路段發生碰撞，導致水泥車輾過騎士受傷事故。

桃園警方獲報到場後，會同消防救護人員將奄奄一息騎士緊急送醫急救，但因傷重經醫護人員急救後仍宣告不治，林姓水泥車駕駛經實施酒測後酒測值為零，後續事故肇事責任由警方調查釐清中。

▲桃園警方與義消昨天傍晚在事故現場處理，自行車騎士緊急送醫急救後仍宣告不治。（圖／桃園警方提供）

桃園警方呼籲，汽機車駕駛人行經路口應減速禮讓，注意大型車內輪差及視野死角危險區間，以確保行車交通安全。