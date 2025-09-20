車手催油門狂逃！新北警開22槍逮人　再送他45罰單...可罰29萬

記者陸運陞／新北報導

新北市三重區昨天（19日）晚間11時許，三重警方鎖定詐騙集團車手，預計趁面交款項時將其抓捕，卻不料該名車手竟開車逃逸，試圖衝撞警員，並在逃逸途中沿路危險駕駛，尾隨的警員對空及車輛輪胎開了22槍，最後在重陽路二段巷內順利攔獲，警方同時公布當時開槍攔查畫面。

▲郭男取得贓款後開車逃逸，警方連開22槍將其攔下逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北三重區一名男子，日前因誤信投資虛擬幣騙局，投入40萬元資金後，獲利後卻無法出金才驚覺遭騙；昨天晚間會同三重警方，假藉加碼投資47萬元引取款車手出面。雙方約定晚間11時許，在正義北、龍門路口順利交款給車手27歲郭男，埋伏警員隨即現身，示意郭男停車受檢。

▲郭男棄車逃逸，遭尾隨警員壓制逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

但郭男卻加速並往重陽、三和路方向逃逸，與經過民眾發生擦撞，警員隨即對空鳴槍及郭男車輛輪胎共射擊16槍，但郭男卻仍持續逃逸，警員在三和路三段再度對郭男連開6槍，最後在重陽路二段將其攔停，並當場將郭男壓制逮捕；警方清查，郭男逃逸造成3輛自小客及4部機車受損，所幸並未造成人員傷亡。

警方在郭男車上查扣點鈔機1台，剛取得的贓款47萬元，金融卡2張、手機2支，偵訊後依詐欺、公共危險、妨害公務，洗錢防制法等罪，移送新北地檢署偵辦。另警方對在逃逸期間闖紅燈、未打方向燈、逆向、無照駕駛、紅燈右轉、危險駕駛、未禮讓行人等交通違規共45項罰單，最高可處新臺幣29萬4600元。

▲警方除將郭男移送法辦外，另開出45張罰單。（圖／記者陸運陞翻攝）