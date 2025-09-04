血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

▲人蛇夫妻拐東南亞女子來台，逼迫賣淫害死人，集團內還有試車師，地獄式淫虐20女。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署北區事務大隊機動隊會同松山警分局，5月間破獲跨國應召人口販運集團。主嫌胡姓夫妻以招待旅遊、高薪打工為由拐來20名東南亞女子，待人抵台後扣下護照等物，強拍清涼照、虛構債務逼迫女子賣淫，而女子賣淫前還必須由「試車師」先行試車，尊嚴遭踐踏在地，令人相當不忍。

全案會曝光是因其中一名印尼女子小妲（化名）不堪每日頻繁接客，心臟病發、腦部感染送醫搶救不治。小妲接受治療期間曾一度清醒，向醫院社工表示，要向印尼代表處專員求救，直言「不願再回到老闆身邊」，並詳細指控胡姓老闆以虛構的債權及不實來台打工賺錢的廣告，將她騙來台灣賣淫。

而印尼代表處通報移民署會同松山警分局共組專案小組追查，檢警發現，該集團是由36歲胡恆銓與越南籍妻子武阮薔薇共同經營，集團分工嚴密，胡男負責跨國應召調度，武女則以「越南新娘」身分物色外籍女子，一名男子陳俊佑負責提供餐點、衛生棉、保險套等生活必需品，而東南亞地區還有一名暱稱LUNA的印尼籍男子負責在當地接洽。

另外，集團內還有一名負責「試車」的50歲男子方清俊，集團內20名女子，下海前都由他先行試車，並撰寫樓鳳「開箱文」、體驗心得，在色情論壇上刊登攬客廣告。

▲人蛇惡夫妻曝光，不法所得362萬元。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

根據專案小組調查，集團內女子被安排至雙北市的出租套房內賣淫，每天工作時間長達13小時，接客最少8到10組，過著非人生活，而光是1至5月期間，胡男夫妻便獲取不法所得362萬元，行徑相當惡劣。胡恆銓收押後以40萬金額交保，武阮薔薇收押後以15萬元交保，管理人陳俊佑則是以20萬元金額交保，試車手方清俊則未收押，以10萬元金額交保。