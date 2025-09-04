　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

心衰竭併腦感染！可憐印尼妹遭逼賣淫亡　人蛇恐嚇嫖客狠話曝

▲人蛇夫妻拐東南亞女子來台，逼迫賣淫害死人，集團內還有試車師，睡遍20女。（圖／記者張君豪翻攝）

▲人蛇夫妻拐東南亞女子來台，逼迫賣淫害死人，左蹲地黑衣男為主謀胡恆銓。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署北區機動隊今年5月會同台北市松山分局破獲一起跨國人蛇賣淫集團，手段惡劣堪稱台版柬埔寨事件！去年7月移民署警政署接獲印尼駐台代表處通報，有印尼年輕女子遭拐帶來台灣被逼賣淫長達半年，平均每天關押在有人看守的小套房內接客賣淫長達13小時，最高每天接客多達11組，每天僅可分得微薄酬勞，根本無力還債。

整起事件曝光關鍵是，一名印尼妹去年7月10日在北市中山區商辦大樓套房內賣淫時，台灣嫖客發現她氣息衰弱疑似心臟病發作，立刻撥打119報警求助，警消派遣救護車將該印尼妹送往松山區台安醫院搶救，19日印尼妹因心臟衰竭併發腦感染身亡，但印尼代表探望期間，她毅然揭露遭拐帶來台、強逼賣淫償債的經過。

▲人蛇夫妻拐東南亞女子來台，逼迫賣淫害死人，集團內還有試車師，睡遍20女。（圖／記者張君豪翻攝）

涉嫌幕後操盤、在北市中山區與新北板橋、中和等地建立三個俗稱「一樓一鳳」套房的賣淫應召站主嫌胡恆銓，當天得知旗下印尼妹遭嫖客打119協助送醫搶救後怒不可遏，根據嫖客買春消費留下的手機資料，胡囂張打電話恐嚇，「信不信我把你買春嫖妓消費紀錄和個資po網，讓你沒有工作、在社會無法立足」，此種應召站業者恐嚇「衣食父母」的情況，在台灣治安史上恐怕也相當罕見。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻曝光。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻胡恆銓、武薔薇曝光。

由於過往人口販運案件都是台灣人被誆騙到東南亞地區充當詐騙集團話務手，在治安層面來說台灣還稱得上是跨國人蛇販運集團的被害角色，如今台灣不法業者已公然從東南亞包含泰國、越南、印尼等地以打工為由，誘騙大量年輕女子來台關押賣淫，台灣淪為人口販運被害人的輸入國家，移民署查獲該起跨國人口販運賣淫案，總計救出20名東南亞女子，但顯非單一個案，值得政府機關進行全面徹查。

【相關新聞】
人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄
血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！
獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應
快訊／大雷雨炸4縣市　國家警報響
獨／人蛇夫妻結婚照曝！　逼女賣淫慘死
柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」
9天考回台大醫！台中學霸妹絕美照曝
蔡依林遭疑「交到壞朋友」　大咖天后招了：損友無誤
銀行放貸限額排除新青安　央行：與政策方向一致
新青安鬆綁！營建股炸裂漲6.8%　分析師勸謹慎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

柯文哲哭點狂降！關1年換9室友自嘲欽差要犯　陳佩琪哭倒旁人懷中

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

計程車運將爬後座性侵女學生！還尾隨上樓討車資　重判8年半

北市漢口街大樓藏一樓一鳳！9男女「連結中」被逮　價碼曝光

獨／女兒術後亡！王銘嶼仍未道歉　父轟：只顧賺錢的醫生終得報應

柯文哲、應曉薇還押！　是否繼續關到年底「最晚10／1裁定」

獨／人蛇夫妻檔結婚照曝！性剝削害印尼妹「還不完債」病發身亡

新北2婦電梯內開打！82歲婦遭飲料罐砸破頭　雙方互告傷害

柯文哲哭點狂降！關1年換9室友自嘲欽差要犯　陳佩琪哭倒旁人懷中

譴責中共灰色地帶行動　綠委籲：國安會外交部海委會勿各自為政

「洪秀柱看到的軍隊矛頭都指向台灣」　綠曝藍營黃復興也發起「清黨」

陳佩琪3度潰堤！柯文哲還押看守所　心痛揮手淚別囚車

新北男將入監心情差　KTV喝茫朝天花板轟3槍！又被送辦

快訊／三立稱「持續聯繫」江祖平怒打臉！　砲轟：沒人聯絡我⋯要繼續說謊？

逛街遇到周杰倫夫妻！　素顏昆凌「寬鬆穿搭」網熱議：四胎嗎

94500起！台灣YAMAHA「7代勁戰」上市　電動CUXiE、NMAX同步登場

新令促房市現3大改變　賴正鎰：水龍頭開大些

發財車猛撞自小客「雞肉噴滿地」號誌桿卡車頭　駕駛慘被夾死

超狂！這公司招募紐約AI研究實習生　月薪飆破百萬

【我可是有靠山】比熊有媽罩變很秋！見哥挑釁狠瞪兇巴巴

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

應曉薇收押1年：每天學習抓蟑螂放生

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

血涙試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面