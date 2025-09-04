心衰竭併腦感染！可憐印尼妹遭逼賣淫亡　人蛇恐嚇嫖客狠話曝

▲人蛇夫妻拐東南亞女子來台，逼迫賣淫害死人，左蹲地黑衣男為主謀胡恆銓。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

移民署北區機動隊今年5月會同台北市松山分局破獲一起跨國人蛇賣淫集團，手段惡劣堪稱台版柬埔寨事件！去年7月移民署警政署接獲印尼駐台代表處通報，有印尼年輕女子遭拐帶來台灣被逼賣淫長達半年，平均每天關押在有人看守的小套房內接客賣淫長達13小時，最高每天接客多達11組，每天僅可分得微薄酬勞，根本無力還債。

整起事件曝光關鍵是，一名印尼妹去年7月10日在北市中山區商辦大樓套房內賣淫時，台灣嫖客發現她氣息衰弱疑似心臟病發作，立刻撥打119報警求助，警消派遣救護車將該印尼妹送往松山區台安醫院搶救，19日印尼妹因心臟衰竭併發腦感染身亡，但印尼代表探望期間，她毅然揭露遭拐帶來台、強逼賣淫償債的經過。

涉嫌幕後操盤、在北市中山區與新北板橋、中和等地建立三個俗稱「一樓一鳳」套房的賣淫應召站主嫌胡恆銓，當天得知旗下印尼妹遭嫖客打119協助送醫搶救後怒不可遏，根據嫖客買春消費留下的手機資料，胡囂張打電話恐嚇，「信不信我把你買春嫖妓消費紀錄和個資po網，讓你沒有工作、在社會無法立足」，此種應召站業者恐嚇「衣食父母」的情況，在台灣治安史上恐怕也相當罕見。

▲人蛇拐東南亞女子來台逼賣淫，害死1印尼女，惡夫妻胡恆銓、武薔薇曝光。

由於過往人口販運案件都是台灣人被誆騙到東南亞地區充當詐騙集團話務手，在治安層面來說台灣還稱得上是跨國人蛇販運集團的被害角色，如今台灣不法業者已公然從東南亞包含泰國、越南、印尼等地以打工為由，誘騙大量年輕女子來台關押賣淫，台灣淪為人口販運被害人的輸入國家，移民署查獲該起跨國人口販運賣淫案，總計救出20名東南亞女子，但顯非單一個案，值得政府機關進行全面徹查。

【相關新聞】

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」