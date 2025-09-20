　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍官兵狂喊別推！　搶看長春航空展殲-20「首次」靜態亮相

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2025長春空展 ，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊亮相。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

睽違兩年，2025年長春航空展再次登場，今年帶來許多亮點，殲-20不只「首次」靜態展出，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊表演，還有殲-20編隊飛行演出，震撼全場。會後，現場超過千人擠爆殲-20地面展區，圍籬鐵柵欄都快擠翻，公安和解放軍官兵一直狂喊，「不要往前推！不要擠！」

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「紅鷹」表演隊五彩拖曳、畫愛心。（圖／記者任以芳攝）

長春航空展於2025年9月19日至23日在吉林省長春市的長春國際航空博覽城舉行‌，今年空軍航空開放活動與長春航空展同場舉辦。其中，飛行展示既是本次活動的特色亮點，安排10多項表演內容，空軍「八一」「紅鷹」保留以往特色動作的同時，「紅鷹」表演隊在保留「八機斤鬥」「七機開花」等特色動作

空中軍事演習和裝備展示，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊，還有殲-20飛行演出最受注目，包括殲-20「首次」靜態展出在公眾面前，運-20的貨艙也「首次」開放。

《東森新媒體ETtoday》記者進入長春航空展採訪，今天上午十點二十分準時演出，一開始是空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊，一共秀出19個特技動作表演，還在藍天上畫出「愛心」，以及招牌動作「八機鑽石斤鬥」，現隊形變換，編成鑽石隊形翱翔天際。

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 運油-20A單機+殲-16雙機加油編隊。（圖／記者任以芳攝）

接著是運油-20A單機+殲-16雙機加油編隊通場，運油-20A飛機左右側機翼各加裝加油吊艙，可同時為兩架殲-16戰鬥機實施空中加油任務，凸顯大陸國產大型加油機的快速列裝。

第三大段落飛行演出是空警-500與殲-20的配合，殲-20四機編隊的機動飛行展示成為全場焦點，作為大陸國展第五代隱形戰機，具有出色的隱身性、超音速巡航能力以及卓越的機動性。

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 四架殲-20戰機菱形隊形盤旋、空中對穿。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

四架殲-20戰機在空中以菱形隊形盤旋，展示精確協同作戰能力，需要飛行員們的卓越飛行技巧和相互之間的默契配合。最驚險瞬間還有殲-20四機戰術對穿，如飛箭般從不同方向同時往藍天延展。

現場人員介紹，「快速變換與精准對衝，模擬了真實空戰中的緊張場面，完美詮釋了現代空戰的『快、准、狠』精髓，這些動作不僅展現了飛機的極限機動性能，也體現了飛行員在高負載下的卓越操控能力。」

隨後的單機展示環節中，殲-20。飛行員通過滾轉、倒飛、俯衝、加力盤旋等一系列高難度特技動作，展現殲-20在激烈空戰中穿梭自如的能力。最後，殲-20的「三機開花」動作為整個演示畫上句號。

殲-20動態亮相後，現場有如部隊大遷徙，許多人搶著去靜態展示區。因此，殲-20「首次」靜態展出簡直是明星見面會，現場人擠人，要花十多分鐘才能擠到前面。

▲▼ 2025長春空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 殲-20「首次」靜態展示。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者順著人群走，排隊加上人擠人大約十五分鐘，終於搶到殲-20最前排觀看區，號稱「空戰之王」的機身首次近距離與民眾接觸，現場觀看大約是5到10米的距離。傳說中材料隱身，殲-20採用了先進的三代隱身塗層技術，也在近距離人群看到解機身構造。

殲-20戰鬥機的外型設計充滿未來感，考慮隱身性和高效作戰性能的需求，機身採用極為流線的設計，尤其是機頭部分的銳利前緣設計，能夠最大限度地減少雷達波的反射。這種設計減少戰機的雷達反射面積（RCS），提高隱身性能，確保了殲-20能夠在敵方雷達偵測系統中留下盡可能少的痕跡。

記者觀察，現場不少軍事迷殲-20的武器系統內置彈艙的設計，以及殲-20的尾部設計採用「雙垂尾」佈局，現場比較直觀看到的設計，垂尾呈現傾斜狀態，這樣設計不僅有助於提高飛機的機動性和穩定性，還能夠降低尾部的雷達反射面積。

▲▼ 長春空航空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 現場擠爆來看殲-20。（圖／記者任以芳攝）

為了仔細看殲-20，現場幾乎擠爆，公安、解放軍官兵一直狂喊，「不要推！不要擠！欄杆都會推倒！前面拍照趕緊離開讓後面人進來。」甚至還有官兵勸說，「不要再往前，已經包圍大批人潮都是來看殲－20，敢進去吃飯，下午來看。」現場人潮依舊往前衝。

本次航空開放活動延續「追夢空天、制勝未來」主題，是2019年以來規模最大、內容最多、體驗最新的一屆，適逢「九三大閱兵」剛結束，今年的長春航空展也讓許多大陸民眾一飽眼福，彌補沒看到閱兵的遺憾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

控中捷藍線「中央欠約53億補助」　藍委怒撂話：擬將預算退回重編

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

快訊／台積電漲30元收1295天價　台股大漲302點至25880

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

更多熱門

相關新聞

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

第十一屆空軍航空開放活動暨2025年長春航空展在吉林省長春市正式開幕，台灣媒體也「首次」受邀採訪，《東森新媒體ETtoday》記者今（20日）也補抓到解放軍空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍，正巧在戶外與同袍出來走動，見到媒體拍攝，她十分低調，稍微側身避開鏡頭觀看飛機氣場颯爽又堅毅。身為00後的格桑從小時見到空軍招募，在心中埋下當飛行員種子，目標明確就是開戰鬥機，經過年努力，她成為「殲擊機」 系列飛行員，圓滿夢想。

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

殲20性能提升　仍遜於美製第五代戰機

殲20性能提升　仍遜於美製第五代戰機

台灣前大使：大陸殲-20戰機趕上美國

台灣前大使：大陸殲-20戰機趕上美國

殲16疑似空戰「擊敗殲20」　中共空軍教官證實

殲16疑似空戰「擊敗殲20」　中共空軍教官證實

關鍵字：

長春航空展殲20

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面