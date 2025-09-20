解放軍官兵狂喊別推！　搶看長春航空展殲-20「首次」靜態亮相

▲ 2025長春空展 ，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊亮相。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

睽違兩年，2025年長春航空展再次登場，今年帶來許多亮點，殲-20不只「首次」靜態展出，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊表演，還有殲-20編隊飛行演出，震撼全場。會後，現場超過千人擠爆殲-20地面展區，圍籬鐵柵欄都快擠翻，公安和解放軍官兵一直狂喊，「不要往前推！不要擠！」

▲ 「紅鷹」表演隊五彩拖曳、畫愛心。（圖／記者任以芳攝）

長春航空展於2025年9月19日至23日在吉林省長春市的長春國際航空博覽城舉行‌，今年空軍航空開放活動與長春航空展同場舉辦。其中，飛行展示既是本次活動的特色亮點，安排10多項表演內容，空軍「八一」「紅鷹」保留以往特色動作的同時，「紅鷹」表演隊在保留「八機斤鬥」「七機開花」等特色動作

空中軍事演習和裝備展示，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊，還有殲-20飛行演出最受注目，包括殲-20「首次」靜態展出在公眾面前，運-20的貨艙也「首次」開放。

《東森新媒體ETtoday》記者進入長春航空展採訪，今天上午十點二十分準時演出，一開始是空軍航空大學「紅鷹」飛行表演隊，一共秀出19個特技動作表演，還在藍天上畫出「愛心」，以及招牌動作「八機鑽石斤鬥」，現隊形變換，編成鑽石隊形翱翔天際。

▲ 運油-20A單機+殲-16雙機加油編隊。（圖／記者任以芳攝）

接著是運油-20A單機+殲-16雙機加油編隊通場，運油-20A飛機左右側機翼各加裝加油吊艙，可同時為兩架殲-16戰鬥機實施空中加油任務，凸顯大陸國產大型加油機的快速列裝。

第三大段落飛行演出是空警-500與殲-20的配合，殲-20四機編隊的機動飛行展示成為全場焦點，作為大陸國展第五代隱形戰機，具有出色的隱身性、超音速巡航能力以及卓越的機動性。

▲ 四架殲-20戰機菱形隊形盤旋、空中對穿。（圖／記者任以芳攝）

四架殲-20戰機在空中以菱形隊形盤旋，展示精確協同作戰能力，需要飛行員們的卓越飛行技巧和相互之間的默契配合。最驚險瞬間還有殲-20四機戰術對穿，如飛箭般從不同方向同時往藍天延展。

現場人員介紹，「快速變換與精准對衝，模擬了真實空戰中的緊張場面，完美詮釋了現代空戰的『快、准、狠』精髓，這些動作不僅展現了飛機的極限機動性能，也體現了飛行員在高負載下的卓越操控能力。」

隨後的單機展示環節中，殲-20。飛行員通過滾轉、倒飛、俯衝、加力盤旋等一系列高難度特技動作，展現殲-20在激烈空戰中穿梭自如的能力。最後，殲-20的「三機開花」動作為整個演示畫上句號。

殲-20動態亮相後，現場有如部隊大遷徙，許多人搶著去靜態展示區。因此，殲-20「首次」靜態展出簡直是明星見面會，現場人擠人，要花十多分鐘才能擠到前面。

▲ 殲-20「首次」靜態展示。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者順著人群走，排隊加上人擠人大約十五分鐘，終於搶到殲-20最前排觀看區，號稱「空戰之王」的機身首次近距離與民眾接觸，現場觀看大約是5到10米的距離。傳說中材料隱身，殲-20採用了先進的三代隱身塗層技術，也在近距離人群看到解機身構造。

殲-20戰鬥機的外型設計充滿未來感，考慮隱身性和高效作戰性能的需求，機身採用極為流線的設計，尤其是機頭部分的銳利前緣設計，能夠最大限度地減少雷達波的反射。這種設計減少戰機的雷達反射面積（RCS），提高隱身性能，確保了殲-20能夠在敵方雷達偵測系統中留下盡可能少的痕跡。

記者觀察，現場不少軍事迷殲-20的武器系統內置彈艙的設計，以及殲-20的尾部設計採用「雙垂尾」佈局，現場比較直觀看到的設計，垂尾呈現傾斜狀態，這樣設計不僅有助於提高飛機的機動性和穩定性，還能夠降低尾部的雷達反射面積。

▲ 現場擠爆來看殲-20。（圖／記者任以芳攝）

為了仔細看殲-20，現場幾乎擠爆，公安、解放軍官兵一直狂喊，「不要推！不要擠！欄杆都會推倒！前面拍照趕緊離開讓後面人進來。」甚至還有官兵勸說，「不要再往前，已經包圍大批人潮都是來看殲－20，敢進去吃飯，下午來看。」現場人潮依舊往前衝。

本次航空開放活動延續「追夢空天、制勝未來」主題，是2019年以來規模最大、內容最多、體驗最新的一屆，適逢「九三大閱兵」剛結束，今年的長春航空展也讓許多大陸民眾一飽眼福，彌補沒看到閱兵的遺憾。