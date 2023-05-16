殲16疑似空戰「擊敗殲20」　中共空軍教官證實：幾乎是完勝

大陸中心／綜合報導

一向被視為中共最頂尖5代隱形空優戰機的殲-20，是中國視為國力具體化的標誌。但近期，中共一名飛官的公開說法，疑似證實殲-20在一場空中對抗演練中，敗於殲-16戰機手下。該飛官甚至表示，在該次對抗中，殲-16「幾乎是完勝」。

大陸《央視》近日對於西部地區空軍航空兵某旅飛行一大隊殲-16飛行員們做了一次深度報導。

當時，事件背景是大陸空軍組織的一次比武對抗，西部戰區空軍航空兵某旅某飛行大隊教員李超在不被外界看好的情況下，取得了優異成績。

他受訪稱，「對手的機型是高於我們一代的一個機型，當時他們所帶的一些電子設備，也是優於我們的，所以說從開始我們進駐的時候，他們其實是不看好我們，但是後面經過我們第一次對抗完以後，我們幾乎是完勝的。」

▲中共飛官李超受訪。（圖／翻攝自騰訊網）

有先進的電子設備，但被李超駕駛殲-16給「完勝」了，這些信息一下子就勾起了大陸軍迷們的興趣。有軍迷科普稱，按照戰鬥機世代劃分，殲-16屬於4代戰機，目前中共現役且領先殲-16機型的只有5代機殲-20。因此，按照李超的說法，在這次對抗比武中，殲-16的的確確是戰勝了殲-20。

軍迷分析稱，按照一般的評估，在這種有代差的對抗中，較低一代由於裝備的差異，很難戰勝更高一代的戰機。不過回顧世界軍史，較低一代的戰機擊敗高一代戰機的情況在美國也曾發生過。比如海灣戰爭中老舊的米格-25擊落了F/A-18C艦載戰鬥機。另一次則是2009年美軍安德魯斯空軍基地開放日上，E/A-18G電子戰機在對抗演練中擊落了F-22隱形戰機的紀錄。

▲該大隊裝備的殲-16戰鬥轟炸機。（圖／翻攝自騰訊網）

據陸媒近年報導，屢次參與對台繞島巡航的解放軍殲-16，最強改型殲-16D電子戰飛機日前已被官宣投入實戰化訓練。據稱可與殲-20聯合作戰，提升空中進攻能力。

對於殲-16D在作戰中發揮的作用，軍事專家王明亮指出，殲-16D它屬於電子戰飛機。它的出現，是中國空軍裝備發展的新增點，可與空戰編隊或者空中突擊編隊協同作戰，作為伴隨電子掩護。

報導稱，殲-16D的任務是壓制敵人的防空系統。主要針對敵人的雷達，通過電子干擾的方式，通過硬摧毀的方式，癱瘓敵人的防空雷達。打開突防走廊，為其他飛機實施攻擊創造條件。軍事專家指出，這種協同作戰是按照適應未來複雜電磁環境戰場的作戰模式來訓練。

▲殲-20。（圖／翻攝自騰訊網）

報導指出，殲-16D與殲-16最大的區別在於，殲-16D能掛載的裝備類型特別多；殲-16D的兩個翼尖可掛載武器裝備，機身下的多個吊艙裝載各種電子偵察設備、通信干擾設備、雷達干擾設備等；殲-16D還保留了殲-16戰機系列的空戰能力，因此殲-16D同樣能掛載空空導彈。

大陸軍事專家認為，在未來戰場上，殲-16D與殲-20聯合作戰的搭配一定會用到，兩架飛機加在一起，將產生1+1＞2，甚至大於三的效益。