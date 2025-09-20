　
大陸 大陸焦點 特派現場

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力傾斜需深思如何反制

記者任以芳／長春報導

大陸「九三大閱兵」剛落幕，接著長春航空展9月19日至23日在吉林正式登場，本次展出新式軍武像是無人偵察機、殲-20等軍備。台灣前海軍艦長呂禮詩也到場參訪，談及大陸殲-20戰鬥機、未來6代戰機發展。呂禮詩也指出，殲-20來作戰的能力跟範圍早就超過台灣，該戰鬥機研發和部署是為了應對區域內的複雜安全局勢，並非專門針對台灣，但我方過去釋出資料並沒有殲-20，是否刻意保密訊息，或是台灣軍方根本沒有掌握能偵測殲-20動向，值得討論。

長春航空展於2025年9月19日至23日在吉林省長春市的長春國際航空博覽城舉行‌，今年空軍航空開放活動與長春航空展同場舉辦，也是「首次」邀請台灣媒體採訪。

今天亮點重頭戲是飛行展示，安排10多項表演內容，空軍「八一」「紅鷹」保留以往特色動作的同時，「紅鷹」表演隊在保留「八機斤鬥」「七機開花」等特色動作。空中軍事演習和裝備展示，空警-500預警機與殲-20隱身戰鬥機組成的編隊，還有殲-20飛行演出最受注目，包括殲-20「首次」靜態展出在公眾面前，運-20的貨艙也「首次」開放。

▲▼呂禮詩、長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣前海軍艦長呂禮詩參訪長春長空展。（圖／記者任以芳攝）

陸展示「大肌肉」之一殲-20戰略意圖

先前參訪珠海航展台灣前海軍艦長呂禮詩（小艦長）也到場參訪並且接受媒體訪問。問及殲-20出現對於台灣威脅？呂禮強調，「台灣並非殲-20的主要目標，殲-20的研發和部署更多是為了應對區域內的複雜安全局勢，並非專門針對台灣。」

呂禮詩進一步說，「殲-20的存在並非僅僅為了解決台灣問題，。更多的戰略意圖是用於應對周邊區域的防衛需求。」尤其是，東海、黃海和南海等戰略熱點，殲-20具備了高超音速巡航和隱身突防的能力，能夠快速突破敵方防線並進行精確打擊，這些作戰任務遠不僅限於台灣周邊。

「殲-20不僅是為解決台灣問題而研發的，它的作戰能力覆蓋更廣泛的區域，特別是應對美軍及其他域外國家在中國周邊的軍事活動。」專家表示。

談到台灣掌握消息方面，呂禮詩也指出，台灣軍方每天例行公佈的資料，從來沒有看到過殲-20戰機，其他管道卻常常釋出，殲20戰機拍到的台灣寶島的畫面。「很多事情透過畫面來解釋就不攻自破了，到底是台灣軍方不願意告訴大家，實際還是真的沒有偵測到。」

 ▲▼ 殲20 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 殲20 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 殲-20 。（圖／記者任以芳攝）

殲-20作戰超越台灣-兩岸軍力傾斜？

目前解放軍有很多的裝備「攻守兼備」，主攻國防戰略設計，呂禮詩也分析，「我們看到在2013年開始，兩岸的軍力傾斜就越來越嚴重，殲-20作戰的能力跟範圍早就超過台灣」，包括殲-20能夠通過運油-20等大型加油機實現遠程作戰，極大擴展了作戰半徑，飛得更遠。

近年來大陸防務體系不斷更新與升級。呂禮詩也說，尤其是航母的研發與部署，被認為是大陸實施反介入戰略的重要部分。現在很多的域外國家喜歡在台灣海峽或者是東海、黃海、南海擴張聲勢，解放軍要真正的現在所用的各型新式裝備，為的是這些地方。

呂禮詩也說，賴清德總統如果一直把大陸定位成「域外敵對勢力」的話，真的需要好好想一下，幾乎同一時間，「2025年台北國際航太暨國防工業展」也於18日至 20日開始，我們有什麼樣的裝備得以反制？

他也強調，「大家都是中國人講的是中文，過的是中國的節日，中秋節馬上就要到了，不能過節的時候說，我要過中國人的節日，等到討論我們是不是中國人的時候說『對不起，我是南島民族』。沒有中秋節的南島民族過的是豐年節。」

 ▲▼ 2025長春航空展 。（圖／記者任以芳攝）

▲接著是運油-20A單機+殲-16雙機加油編隊通場 。（圖／記者任以芳攝）

中美PK新空戰時代-陸展望「未來6代戰機」

「現在解放軍的整體的作戰能力已經不能同日而語。」呂禮詩也舉例，每次解放軍進行大規模軍事動作時，美國五角大廈和華盛頓附近的披薩店都忙著接外賣，「這是為什麼？對於美國來說，中國已經是一個值得尊敬且必須重視的對手。」

另外，談及殲-20的生產數量已突破300架，殲-20將成為未來空軍系統的主力？未來大陸可能會將重點轉向第六代戰機，或許會放緩第五代戰機的研發和生產，殲-20的主要任務之一就是逐步淘汰一些較為老舊的戰機。

呂禮詩進一步分析，「殲-20或者是殲-35最重要的是把比較舊的戰機慢慢淘汰。」原本可以看到6代戰機，外界猜想會在「九三大閱兵」展現實力，畢竟美國的6代機現在還在圖紙設計，但是很遺憾沒看到，但也代表解放軍在進行全面性的，沒有心無旁騖的測試。

呂禮詩也解釋，等到測試結束之後，預料大陸龐大的工業實力會進行大規模的量產，再取代前一代的戰機。舉例殲-10就是不斷的性能，提升到殲-10C也做了非常多的構型改造，但與第六代戰機相比，其戰力自然無法與之匹敵。

另外，討論殲-20的生產速度，呂艦長指出，相比美國的F-35和F-22等5代戰機，殲-20的生產進度無疑令人矚目，雖然300架殲-20在台灣看來是一個相當龐大的數字，但若將其分配到不同戰區，這個數量仍只是初步配置，預估他個人預估中解放軍空軍的殲-20數量未來可能會繼續大幅增加。

隨著歼-20的持續完善與擴充，大陸空軍的作戰模式和戰略佈局將變得更加成熟，未來可能對全球空戰格局產生深遠影響。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

