　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相　美又颯00後姑娘「駕馭殲擊機」

▲▼ 解放軍「首位」藏族女飛行員亮相　、桑格白珍 。（圖／記者任以芳攝、翻攝百度）

▲大陸00後第一位空軍藏族飛行員，也是首位藏族「殲擊機」女戰鬥機飛行員 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長春報導

第十一屆空軍航空開放活動暨2025年長春航空展在吉林省長春市正式開幕，台灣媒體也「首次」受邀採訪，《東森新媒體ETtoday》記者今（20日）也補抓到解放軍空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍，正巧在戶外與同袍出來走動，見到媒體拍攝，她十分低調，稍微側身避開鏡頭觀看飛機氣場颯爽又堅毅。身為00後的格桑從小時見到空軍招募，在心中埋下當飛行員種子，目標明確就是開戰鬥機，經過年努力，她成為「殲擊機」 系列飛行員，圓滿夢想。

2025年長春航空展9月19日至23日在吉林正式登場，本次展出新式軍武像是無人偵察機、殲-20等軍備。空軍招飛展區飛行沙龍今20日舉行十分特別活動，參加過「九三大閱兵」的空軍最帥女機長譚紅梅與空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍亮相，分享自己飛行員的心路歷程。

▲▼ 大陸00後，第一位空軍藏族女飛行員 、殲擊機戰鬥機飛行員 。（圖／記者任以芳攝）

▲桑格白珍帥氣身影，恰巧與同袍走出戶外逛站展。（圖／記者任以芳攝）

活動稍早，《東森新媒體ETtoday》記者先捕捉到桑格白珍帥氣身影，恰巧與同袍走出戶外逛站展，雙手抱胸遠望周邊展示的機型，不時與同袍交談，露出輕鬆笑容，見到有媒體認出她後，十分謹慎低調，稍微側身避開鏡頭，整體氣場表情颯爽又堅毅，也目前也是解放軍00後「殲擊機」系列十分優秀飛行員。

身高大約170公分桑格身為藏族姑娘，加上長期開戰鬥機，擁有十分健康小麥色肌膚，談起自己成為飛行員故事，她回憶從小心中就埋下了成為飛行員的夢想。高三時得知招飛的消息時，她覺得非常新奇，「之前並沒有過藏族女飛行員，我就想試一試」，選拔過程對她而言並不如想象中的艱難。

▲▼ 大陸00後，第一位空軍藏族女飛行員 、殲擊機戰鬥機飛行員 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸「首位」藏族女飛行員桑格白珍18歲開始訓練  。（圖／翻攝 百度）

她表示，在選拔過程會過關原因，她認為是最具挑戰性的是轉椅檢查，「招飛條件非常嚴格，高三學生此前並未經歷過轉椅檢查」，而對於這一項目，空軍最帥女機長譚紅梅也有深刻印象，她回憶說自己當時也經歷了轉椅檢查，「我轉了40圈以上，起來後還要檢查能否走直線。」

回憶當年順利進入嚴格的考核，又是魔鬼訓練開始，從18歲開始接觸飛行，至今的每一次機型改裝，都要面臨複雜的航理知識、機械原理，截然不同的飛機構造、駕駛技巧，以及越來越大的飛行載荷，對於她來說都是從零開始的挑戰。

每次考核，桑格白珍成績總是名列前茅，優異的表現讓教官們十分稱讚。她的目標不只是駕駛教練機，要的是飛得更快、更猛的戰鬥機，之後又繼續接受戰鬥機飛行員的專業訓練。

從無到有，桑格白珍先順利通過某型教練機的結業考核，之後挑戰最具挑戰性的歼擊機單機考核，再次取得令人矚目的優異成績，也讓周邊人對她再次刮目相看。

▲▼ 解放軍「首位」藏族女飛行員亮相、桑格白珍 。（圖／翻攝 百度）

▲ 00後的桑格白珍從小就想當飛行員   。（圖／翻攝 百度）

格桑白珍分享說，她目前駕駛的是剛改裝的三代機，經常有人會問她，身為一名女飛行員，駕駛這樣的重型戰鬥機，和男飛行員有什麼區別？她認為，雖然男女在生理上有一些差異，但她會多鍛鍊體能，如果以後上了戰場，敵人的導彈不會分你是男生還是女生，「我一直秉持一個信念，只要升空你就是飛行員」。

據了解，桑格白珍目前還在空軍西安飛行學院繼續深造，要繼續朝著頂尖的戰鬥機飛行員之路邁進。回顧她2019年入伍，從未想到自己短短6年後駕駛一架重型戰鬥機。

桑格白珍也分享鼓勵有飛行員夢想的青年，「我們的前途是無限的，只要你有這份心，並堅信自己，就一定能成就一番事業。」

 ▼ 桑格白珍目前還在空軍西安飛行學院繼續深造 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 解放軍「首位」藏族女飛行員亮相、桑格白珍 。（圖／翻攝 百度）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻
懷疑卡到陰！媽媽「挖喉驅魔」　兒子窒息亡
大谷翔平首度季後賽二刀流　別隊抱怨不公：道奇等於多一名投手
「未來12小時」樺加沙最巔峰狀態　有機會再增強
獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

板橋電塔夫妻雙屍！3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

搶進千億移工消費商機　全盈+PAY攜手美家人力解痛點

最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

iOS 26爆災情！LINE對話框被遮「打字看不到內容」...快速解法曝

快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女釀2死　駕駛、雇主雙雙交保

《SAKAMOTO DAYS坂本日常》改編真人電影　人氣男星再現圓潤老爹

超商「防颱優惠」一次看！水、泡麵、微波鮮食「買2件更省」

爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

竹市私有地整片圍牆疑遭強風吹塌！倒楣轎車停旁邊遭砸

藍營抗議「中捷經費遭砍」　交長提統籌分配款：市民自有公評

桃園盃／圍棋六段小將打棒球也猛　陳奕樺單場雙安領軍中港進8強

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

更多熱門

相關新聞

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

我方是否掌握殲-20動向？　呂禮詩：兩岸軍力開始傾斜

大陸「九三大閱兵」剛落幕，接著長春航空展9月19日至23日在吉林正式登場，本次展出新式軍武像是無人偵察機、殲-20等軍備。台灣前海軍艦長呂禮詩也到場參訪，談及大陸殲-20戰鬥機、未來6代戰機發展。呂禮詩也指出，殲-20來作戰的能力跟範圍早就超過台灣，該戰鬥機研發和部署是為了應對區域內的複雜安全局勢，並非專門針對台灣，但我方過去釋出資料並沒有殲-20，是否刻意保密訊息，或是台灣軍方根本沒有掌握能偵測殲-20動向，值得討論。

解放軍官兵狂喊別推！　殲-20「首次」靜態亮相

解放軍官兵狂喊別推！　殲-20「首次」靜態亮相

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲獎

突破外傷視神經病變治療技術　慈院蔡榮坤獲獎

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

桃園宮廟界首位！　簡征潭接任兩大廟主委

琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

琉球分駐所首位女所長　蔡孟儒今報到

關鍵字：

長春航空展殲20藏族首位女飛官

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面