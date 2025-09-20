解放軍「首位」藏族女飛行員亮相　美又颯00後姑娘「駕馭殲擊機」

▲大陸00後第一位空軍藏族飛行員，也是首位藏族「殲擊機」女戰鬥機飛行員 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／長春報導

第十一屆空軍航空開放活動暨2025年長春航空展在吉林省長春市正式開幕，台灣媒體也「首次」受邀採訪，《東森新媒體ETtoday》記者今（20日）也補抓到解放軍空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍，正巧在戶外與同袍出來走動，見到媒體拍攝，她十分低調，稍微側身避開鏡頭觀看飛機氣場颯爽又堅毅。身為00後的格桑從小時見到空軍招募，在心中埋下當飛行員種子，目標明確就是開戰鬥機，經過年努力，她成為「殲擊機」 系列飛行員，圓滿夢想。

2025年長春航空展9月19日至23日在吉林正式登場，本次展出新式軍武像是無人偵察機、殲-20等軍備。空軍招飛展區飛行沙龍今20日舉行十分特別活動，參加過「九三大閱兵」的空軍最帥女機長譚紅梅與空軍「首位」藏族女飛行員格桑白珍亮相，分享自己飛行員的心路歷程。

▲桑格白珍帥氣身影，恰巧與同袍走出戶外逛站展。（圖／記者任以芳攝）

活動稍早，《東森新媒體ETtoday》記者先捕捉到桑格白珍帥氣身影，恰巧與同袍走出戶外逛站展，雙手抱胸遠望周邊展示的機型，不時與同袍交談，露出輕鬆笑容，見到有媒體認出她後，十分謹慎低調，稍微側身避開鏡頭，整體氣場表情颯爽又堅毅，也目前也是解放軍00後「殲擊機」系列十分優秀飛行員。

身高大約170公分桑格身為藏族姑娘，加上長期開戰鬥機，擁有十分健康小麥色肌膚，談起自己成為飛行員故事，她回憶從小心中就埋下了成為飛行員的夢想。高三時得知招飛的消息時，她覺得非常新奇，「之前並沒有過藏族女飛行員，我就想試一試」，選拔過程對她而言並不如想象中的艱難。

▲大陸「首位」藏族女飛行員桑格白珍18歲開始訓練 。（圖／翻攝 百度）

她表示，在選拔過程會過關原因，她認為是最具挑戰性的是轉椅檢查，「招飛條件非常嚴格，高三學生此前並未經歷過轉椅檢查」，而對於這一項目，空軍最帥女機長譚紅梅也有深刻印象，她回憶說自己當時也經歷了轉椅檢查，「我轉了40圈以上，起來後還要檢查能否走直線。」

回憶當年順利進入嚴格的考核，又是魔鬼訓練開始，從18歲開始接觸飛行，至今的每一次機型改裝，都要面臨複雜的航理知識、機械原理，截然不同的飛機構造、駕駛技巧，以及越來越大的飛行載荷，對於她來說都是從零開始的挑戰。

每次考核，桑格白珍成績總是名列前茅，優異的表現讓教官們十分稱讚。她的目標不只是駕駛教練機，要的是飛得更快、更猛的戰鬥機，之後又繼續接受戰鬥機飛行員的專業訓練。

從無到有，桑格白珍先順利通過某型教練機的結業考核，之後挑戰最具挑戰性的歼擊機單機考核，再次取得令人矚目的優異成績，也讓周邊人對她再次刮目相看。

▲ 00後的桑格白珍從小就想當飛行員 。（圖／翻攝 百度）

格桑白珍分享說，她目前駕駛的是剛改裝的三代機，經常有人會問她，身為一名女飛行員，駕駛這樣的重型戰鬥機，和男飛行員有什麼區別？她認為，雖然男女在生理上有一些差異，但她會多鍛鍊體能，如果以後上了戰場，敵人的導彈不會分你是男生還是女生，「我一直秉持一個信念，只要升空你就是飛行員」。

據了解，桑格白珍目前還在空軍西安飛行學院繼續深造，要繼續朝著頂尖的戰鬥機飛行員之路邁進。回顧她2019年入伍，從未想到自己短短6年後駕駛一架重型戰鬥機。

桑格白珍也分享鼓勵有飛行員夢想的青年，「我們的前途是無限的，只要你有這份心，並堅信自己，就一定能成就一番事業。」



▼ 桑格白珍目前還在空軍西安飛行學院繼續深造 。（圖／翻攝 百度）