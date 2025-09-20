印度19歲女大生「和男友海邊幽會」　遭3狼男輪流性侵

▲印度一名少女在海邊遭到多名男子性侵。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

印度奧里薩邦一名19歲女大學生13日與男友一起到海邊約會時，被2名不肖男子偷拍親密互動後勒索。兩人不從，沒想到此時歹徒竟制伏男方，並集體性侵無辜女大生，過程中還有另一名男子也加入性侵，惡劣行徑引發當地民眾震怒，目前3名嫌犯已經被逮。

根據《新德里電視台》16日報導，被害的19歲女大學生13日與男友前往普里附近的巴里哈昌迪神廟海灘約會時，遭到3名歹徒集體性侵。女大學生與男友抵達現場後被2名當地男子盯上，歹徒先是偷拍兩人的親密互動後，以「要將你們交往的事告訴家人」為由威脅，企圖向情侶檔勒索2000盧比（約新台幣686元）。

由於兩人不從，談判因此破裂，歹徒們竟憤而將女大生的男友制伏，並捆綁在樹上，隨後輪流性侵女大生。

性侵過程中，又有另一名男子加入犯罪行列。警方15日逮捕涉案的3名男子，而受害女學生原本不願提告，經警方勸說後才同意提出告訴。

消息曝光後，當地民眾強烈批判政府的治安維護措施。曾任奧里薩邦長的反對黨領袖納賓·帕特奈克則痛批，「在距離州府僅50公里處竟發生年輕女孩遭集體性侵的暴行，令人震驚痛心。」

值得注意的是，奧里薩邦的戈帕爾普爾海灘6月才發生另一起集體性侵案，當時有10名男子（包括4名未成年者）集體性侵一名20多歲女性。歹徒們先是綑綁受害者男伴，再將女子拖行30公尺進行犯罪。