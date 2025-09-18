　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲女子離婚後找男傳播唱歌上床排解心事，事後誣告性侵反遭判刑。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小美(化名)離婚後心情不好，找來男傳播阿浩(化名)到KTV飲酒作樂3小時，並在包廂內激戰兩次，事後小美報警控訴遭阿浩性侵，但經檢方調查不起訴，阿浩隨即控告小美誣告。法官檢視兩人訊息，發現案發後小美表示喜歡阿浩的表現，當天傍晚就再度和阿浩相約出門上床，並表示「我聊天都可以濕濕的」、「我到底是瘋魔了」，判定兩人在包廂是合意性交，依小美犯誣告罪處8月徒刑。可上訴。

阿浩提告表示主張，他職業是男傳播，工作內容就是陪客戶喝喝酒、唱唱歌，有時與客人兩情相悅，就會發生性行為。2023年7月10日午夜，他經公司指派，到KTV陪小美喝酒唱歌，雙方互動後萌生好感，11日凌晨時在包廂發生性行為。然而小美卻在同年8月1日提告性侵，誣指他當天求歡遭拒，就對她強吻、掐脖性侵，幸好經檢方偵辦後，認為小美提出證據不足，並沒有起訴他，他不滿被誣告，也將小美告上法告。

小美則辯稱，她因與前夫離婚，案發當天心情不好，便依照朋友建議找男傳播陪伴，阿浩到場後先喝啤酒，就告白說很喜歡她、直白表示要上她，她雖明確拒絕，阿浩仍邊強行掀裙硬上，邊喊好刺激、要X在體內，性侵她2次，之後她求阿浩放過她，表示兩人已經加LINE了，之後要怎樣都配合，阿浩才和她一起離開KTV，盯著她上計程車。

小美說，兩人是第一次見面，一般人不太可能會和陌生人合意性交，她事後身心受創，前往身心診所就診時，也曾向醫生告知她遭受性虐待，原本她怕前夫知道這件事，不想提告，後因朋友察覺她不對勁，她才提出告訴，卻反被阿浩提告誣告。

不過法官發現，小美和阿浩11日4時47分搭乘計程車離開，兩人分開不到半小時，小美就傳送穿著比基尼的照片說「要去做比基尼除毛」、「就說了我很冤枉我是豪邁不是豪放」、「自己習慣裸睡」，主動挑起私密話題；到了中午，阿浩詢問「喜歡我昨天的表現嗎」，小美回應「喜歡 酒醒會害羞 你還問」、「我覺得我好像要耽誤一個年輕人」、「你是S 可能越欺負越喜歡」。

▲桃園市王姓男子佯稱是女性內衣推銷員，向女大生騙填問券，隨後又騙自拍裸內衣、裸照照片給他，王竟以此脅迫需發生性行為，否則將散布影片，共有3名女子受害。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子誣告性侵，但案發後主動傳性感照露餡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

下午兩人繼續聊天，阿浩又約「妳等下想上我嗎」、「我不是好男人妳愛上我，會受傷」，小美表示「一見鍾情吧，因為100 我喜歡很MAN的男生」、「是你想上我吧 、幹嘛老是不坦白 我聊天都可以濕濕的」、「我可以光溜溜在那裡等你」、「我沒有打扮誒 女兒會起疑」，阿浩說「是你要的 我第一次在包廂恩愛 很變態好嗎」，小美表示「我到底是瘋魔了」等語，兩人再度相約出門激戰。

法官認為，11日凌晨分開當日，小美表示喜歡阿浩在包廂內的表現，阿浩也表示在包廂是小美主動有意發生性行為，當晚小美甚至因為想再和阿浩性交而出門，可見案發時在包廂內，兩人雖發生性行為，但阿浩並沒有強迫小美，小美卻誣指他性侵，浪費司法資源，且犯後小美否認犯行，也沒賠償阿浩，依小美犯誣告罪，處8月徒刑。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」
快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

高雄公車超離譜逆向！煞不住猛撞小客車　反彈30米畫面曝光

酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

聯大學生左轉進校園！阿北慘被撞飛重摔　雙膝骨折緊急送醫

礁溪鄉民代當「應召站門神」！收公關股+分紅　羈押禁見理由曝光

KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

七期命案主嫌「媽放棄事業返台」　小弟喊只搬身體...3人全延押

劣醫丁斌煌3度改名爭議不斷！陰莖手術奪命非首次　還性騷女病患

快訊／海陸99旅26歲中士陳屍堤岸旁　軍方認屍深表哀痛與不捨

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

高雄公車超離譜逆向！煞不住猛撞小客車　反彈30米畫面曝光

酒駕肇事3次判關半年　他「發誓不再違規」被打臉

機車雙載自摔2女受傷「險摔進溝裡」　目擊者怒：路才鋪好又破洞

聯大學生左轉進校園！阿北慘被撞飛重摔　雙膝骨折緊急送醫

礁溪鄉民代當「應召站門神」！收公關股+分紅　羈押禁見理由曝光

KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

七期命案主嫌「媽放棄事業返台」　小弟喊只搬身體...3人全延押

劣醫丁斌煌3度改名爭議不斷！陰莖手術奪命非首次　還性騷女病患

快訊／海陸99旅26歲中士陳屍堤岸旁　軍方認屍深表哀痛與不捨

花蓮男「手握針筒」躺地咆哮　警鷹眼揪出煙盒藏海洛因

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

即／伴唱機龍頭翻船　168首名曲變盜版

快訊／嘉義東石兩派人馬「互看不順眼」爆槍擊！

更多熱門

相關新聞

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報

嘉義某女中陳姓教師，被人指控在2000年時於台南私立國中、高中部任教期間，疑似以課輔、戶外教學為由，多次帶未成年女學生外出並性侵害，甚至涉嫌拍攝不雅影像，被害人家屬近年得知內情後，憤而提告，17日凌晨有不詳人士涉嫌前往該教師住家等2處地點張貼並撒海報抗議，要求教育單位嚴懲。

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

即／美濃大峽谷案　王姓承租人遭羈押禁見

即／美濃大峽谷案　王姓承租人遭羈押禁見

關鍵字：

性侵誣告男傳播KTV法院

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面