KTV包廂激戰男傳播！單親媽控性侵　「裸睡+除毛」訊息露餡

▲女子離婚後找男傳播唱歌上床排解心事，事後誣告性侵反遭判刑。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名女子小美(化名)離婚後心情不好，找來男傳播阿浩(化名)到KTV飲酒作樂3小時，並在包廂內激戰兩次，事後小美報警控訴遭阿浩性侵，但經檢方調查不起訴，阿浩隨即控告小美誣告。法官檢視兩人訊息，發現案發後小美表示喜歡阿浩的表現，當天傍晚就再度和阿浩相約出門上床，並表示「我聊天都可以濕濕的」、「我到底是瘋魔了」，判定兩人在包廂是合意性交，依小美犯誣告罪處8月徒刑。可上訴。

阿浩提告表示主張，他職業是男傳播，工作內容就是陪客戶喝喝酒、唱唱歌，有時與客人兩情相悅，就會發生性行為。2023年7月10日午夜，他經公司指派，到KTV陪小美喝酒唱歌，雙方互動後萌生好感，11日凌晨時在包廂發生性行為。然而小美卻在同年8月1日提告性侵，誣指他當天求歡遭拒，就對她強吻、掐脖性侵，幸好經檢方偵辦後，認為小美提出證據不足，並沒有起訴他，他不滿被誣告，也將小美告上法告。

小美則辯稱，她因與前夫離婚，案發當天心情不好，便依照朋友建議找男傳播陪伴，阿浩到場後先喝啤酒，就告白說很喜歡她、直白表示要上她，她雖明確拒絕，阿浩仍邊強行掀裙硬上，邊喊好刺激、要X在體內，性侵她2次，之後她求阿浩放過她，表示兩人已經加LINE了，之後要怎樣都配合，阿浩才和她一起離開KTV，盯著她上計程車。

小美說，兩人是第一次見面，一般人不太可能會和陌生人合意性交，她事後身心受創，前往身心診所就診時，也曾向醫生告知她遭受性虐待，原本她怕前夫知道這件事，不想提告，後因朋友察覺她不對勁，她才提出告訴，卻反被阿浩提告誣告。

不過法官發現，小美和阿浩11日4時47分搭乘計程車離開，兩人分開不到半小時，小美就傳送穿著比基尼的照片說「要去做比基尼除毛」、「就說了我很冤枉我是豪邁不是豪放」、「自己習慣裸睡」，主動挑起私密話題；到了中午，阿浩詢問「喜歡我昨天的表現嗎」，小美回應「喜歡 酒醒會害羞 你還問」、「我覺得我好像要耽誤一個年輕人」、「你是S 可能越欺負越喜歡」。

▲女子誣告性侵，但案發後主動傳性感照露餡。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

下午兩人繼續聊天，阿浩又約「妳等下想上我嗎」、「我不是好男人妳愛上我，會受傷」，小美表示「一見鍾情吧，因為100 我喜歡很MAN的男生」、「是你想上我吧 、幹嘛老是不坦白 我聊天都可以濕濕的」、「我可以光溜溜在那裡等你」、「我沒有打扮誒 女兒會起疑」，阿浩說「是你要的 我第一次在包廂恩愛 很變態好嗎」，小美表示「我到底是瘋魔了」等語，兩人再度相約出門激戰。

法官認為，11日凌晨分開當日，小美表示喜歡阿浩在包廂內的表現，阿浩也表示在包廂是小美主動有意發生性行為，當晚小美甚至因為想再和阿浩性交而出門，可見案發時在包廂內，兩人雖發生性行為，但阿浩並沒有強迫小美，小美卻誣指他性侵，浪費司法資源，且犯後小美否認犯行，也沒賠償阿浩，依小美犯誣告罪，處8月徒刑。可上訴。