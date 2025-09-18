　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女搭警車被法國警「上銬強吻性侵」無法反抗　其他員警不阻止

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲英國女子被警察上銬之後，遭到性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名37歲女遊客宣稱，在造訪法國馬賽附近的小鎮歐巴涅（Aubagne）期間，被當地警察攔下上銬並依照指示坐進警車內，但後來卻在車上被其中一名員警性侵，且在場員警並未阻止。

太陽報、The Standard報導，事發於9月10日晚間，當時有3名警察攔下這名女子，據信當時女子呈現酒醉狀態，引發騷亂，因此遭到警方拘留。警察把女子安置在巡邏車上之後，接著驅車前往警察局。

消息人士透露，當時女子兩側都坐著一名員警，據信其中一人先是強吻她，接著對她指侵，「但由於女子當時已經被上銬，無法反抗」。事發隔日，女子決定報警處理，這3名員警遭拘捕。

檢方透露，當時坐在後座的2名員警被起訴，一人濫用職權性侵、一人明知有人犯罪但卻故意不阻止，至於第3名員警則是當日負責開車的人，被列為協助證人的身分。所有涉案員警均否認有任何不當行為，稱監視器畫面遭到曲解。

檢方指出，此案主要嫌疑人為一名50多歲員警。此人的同事稱，對於此案感到震驚，因為涉案員警從來沒惹過任何麻煩。受害女子在接受詳細詢問以及接受體檢之後，可返回英國，但未來可能因為此案的審判返回法國。

