　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

見女網友被嫌「照片不符」　刺青淫男硬上2次還拍片...下場慘了

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）
▲蕭姓男子性侵女網友，錄影犯強制性交罪部分遭處8年半。（示意圖／免費圖庫pixabay

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名蕭姓男子盜用別人照片，在交友軟體上認識女子小萱(化名)並騙取私密照，蕭男又假稱代買汽車零件，騙取小萱5萬8千元，隨後兩人深夜相約在小萱家見面，小萱見蕭男全身刺青、外貌和照片不符，嚇得請他離開，蕭男卻以外流私密照恐嚇，硬上她2次得逞，後又誆稱買了22萬名牌包給她，逼小萱轉帳9萬元。全案經基隆地院審理，法官判定蕭男犯行屬實，依犯2個詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元；另又對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年6月徒刑。並將犯罪所得14萬8千元沒收，可上訴。

判決指出，蕭男在2023年4月上交友軟體，冒用朋友和不詳男子的照片，認識女網友小萱，在互動中取得小萱露臉的私密照，並在得知小萱想買敞篷車的遮風罩時，誆稱他朋友有在賣汽車零件，他可以幫小萱代買，騙取小萱於同年月27日匯款5萬8千元後，蕭男當日就把錢提領一空。

同年月27日凌晨2時許，兩人相約在小萱住處見面，碰面後小萱發現蕭男的外貌和照片不符，要求蕭男離開，蕭男竟恐嚇「如果今天沒有讓我爽的話，我不會離開，而且將會將你傳給我的照片散布出去」，對小萱性侵得逞，並用手機把過程拍下，隨後蕭男進小萱住處浴室洗澡，出浴後又起色心，再次恐嚇「若不配合，會將照片散布出去，還會找朋友一起到妳家」，再次性侵小萱得逞。

蕭男完事後，誆稱已經買了價值22萬的包包要送小萱，因為小萱不願意交往，所以必須和他平分費用，小萱信以為真，只能當場轉帳9萬元到蕭男指定帳戶，蕭男才離開小萱住處，並馬上將款項提領一空。小萱也報警處理。

全案經基隆地院審理，蕭男雖否認犯行，辯稱是小萱主動求歡，然而法官認為，蕭男右手臂、右邊胸口、左手虎口、全背部及右腳腳踝都是刺青，試想小萱凌晨獨自在住所，見全身都刺青的陌生男子來到家門口，長得和照片完全不同，如果不是精神或身體遭壓制，應不會讓他進屋。

法官認為，蕭男寧願傳別人的照片和小萱交友，也不願使用自己修過的照片，可見他了解自己的長相和外觀不具競爭性的客觀事實，應不會相信自己用真容現身，對方還願意維持原本的互動，明知道現身會驚嚇到對方，仍執意到場達成目的，並狡辯小萱主動，判定蕭男性侵犯行屬實，依他犯2個詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元；另又對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年6月徒刑。並將犯罪所得14萬8千元沒收，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400
明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布
楊金龍曝放款集中度「原監管2年」　央行Q3理監事會9大問答一
快訊／國道1號「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆
獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝
兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧：我教了什麼樣的棒球
50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光
快訊／寧夏夜市男墜樓　宣告不治

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400萬

快訊／國1路竹段「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆

炎夏值勤熱翻！矯正署長調高制服費預算　透氣排汗為首要

桃園快速道追撞休旅車+大貨車釀2傷　肇事女疑精神不濟闖禍

獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝光

快訊／彰化號誌桿突「整根倒下」！警急赴現場　連根拔起畫面曝光

9hrs前人好好走進診所…50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

見女網友被嫌「照片不符」　刺青淫男硬上2次還拍片...下場慘了

快訊／寧夏夜市男墜3樓陽台　緊急送醫搶救仍不治

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

快訊／靜安會又被抄！找酒店妹組「剝皮團」　痴情職軍被騙400萬

快訊／國1路竹段「火燒車」狂竄黑煙　出口匝道封閉！車流塞爆

炎夏值勤熱翻！矯正署長調高制服費預算　透氣排汗為首要

桃園快速道追撞休旅車+大貨車釀2傷　肇事女疑精神不濟闖禍

獨／怪手變點點震撼畫面曝！美濃大峽谷深挖7層樓...藏鏡人曝光

快訊／彰化號誌桿突「整根倒下」！警急赴現場　連根拔起畫面曝光

9hrs前人好好走進診所…50歲男做「陰莖增大術」亡！最後身影曝光

見女網友被嫌「照片不符」　刺青淫男硬上2次還拍片...下場慘了

快訊／寧夏夜市男墜3樓陽台　緊急送醫搶救仍不治

114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽　復興區景美山林茶園奪特等獎

近距離見Key還有機會！唱完台北巡演　隔天「超小型活動」曝光

高嘉瑜自爆出清「21張台積電」　被問賺多少錢笑了

iPhone 17明起全面開賣！電池測試出爐

獨／人中、眉心、臉頰中槍！廖老大手搖飲看板被射BB彈　畫面曝光

台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

說好不提！鍾亦恩因2015明星無安打愛上桃猿　與陳世展王奕翔同披戰袍

台南仁德、將軍區長交接　黃素美陞任參議、許博森與張介軍接任

81歲「痛苦歌王」記者會還沒開始　「鄭進一當場翻臉」突離席！

新竹教育預算聚焦「刀口」！代理市長邱臣遠：投資學子、落實「好學」願景

【阿嬤起飛】兒子堅稱有看到　媽媽還配合演出ＸＤ

社會熱門新聞

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

即／海陸中士陳屍堤岸　軍方認屍深表哀痛

即／爆謝和弦連兄弟女友也不放過　Keanna挨告結果曝

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

即／高雄社區大樓1人墜落　男慘死大門出入口

32元電鍋變貪污？　最高檢急令辦案須顧「法理情」

陣頭少年網購40cm長刀　為「討禮物」怒斬舊愛

男做「陰莖增大術」慘死　醫師丁斌煌遭逮捕上銬

50歲男做陰莖增大術猝死！老母悲痛現身相驗

更多熱門

相關新聞

激戰男傳播後控性侵！單親媽誣告被判刑　　　　　　　　

激戰男傳播後控性侵！單親媽誣告被判刑　　　　　　　　

台北一名女子小美(化名)離婚後心情不好，找來男傳播阿浩(化名)到KTV飲酒作樂3小時，並在包廂內激戰兩次，事後小美報警控訴遭阿浩性侵，但經檢方調查不起訴，阿浩隨即控告小美誣告。法官檢視兩人訊息，發現案發後小美表示喜歡阿浩的表現，當天傍晚就再度和阿浩相約出門上床，並表示「我聊天都可以濕濕的」、「我到底是瘋魔了」，判定兩人在包廂是合意性交，依小美犯誣告罪處8月徒刑。可上訴。

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報

挨告性侵多名未成年女學生！台南師住家被貼撒海報

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

即／1.5小時湊齊100萬！龔益霆交保離開北檢

關鍵字：

性侵

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

陳智菡批檢察官騙證人　北檢反擊

獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面