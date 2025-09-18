見女網友被嫌「照片不符」　刺青淫男硬上2次還拍片...下場慘了



▲蕭姓男子性侵女網友，錄影犯強制性交罪部分遭處8年半。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／基隆報導

基隆一名蕭姓男子盜用別人照片，在交友軟體上認識女子小萱(化名)並騙取私密照，蕭男又假稱代買汽車零件，騙取小萱5萬8千元，隨後兩人深夜相約在小萱家見面，小萱見蕭男全身刺青、外貌和照片不符，嚇得請他離開，蕭男卻以外流私密照恐嚇，硬上她2次得逞，後又誆稱買了22萬名牌包給她，逼小萱轉帳9萬元。全案經基隆地院審理，法官判定蕭男犯行屬實，依犯2個詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元；另又對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年6月徒刑。並將犯罪所得14萬8千元沒收，可上訴。

判決指出，蕭男在2023年4月上交友軟體，冒用朋友和不詳男子的照片，認識女網友小萱，在互動中取得小萱露臉的私密照，並在得知小萱想買敞篷車的遮風罩時，誆稱他朋友有在賣汽車零件，他可以幫小萱代買，騙取小萱於同年月27日匯款5萬8千元後，蕭男當日就把錢提領一空。

同年月27日凌晨2時許，兩人相約在小萱住處見面，碰面後小萱發現蕭男的外貌和照片不符，要求蕭男離開，蕭男竟恐嚇「如果今天沒有讓我爽的話，我不會離開，而且將會將你傳給我的照片散布出去」，對小萱性侵得逞，並用手機把過程拍下，隨後蕭男進小萱住處浴室洗澡，出浴後又起色心，再次恐嚇「若不配合，會將照片散布出去，還會找朋友一起到妳家」，再次性侵小萱得逞。

蕭男完事後，誆稱已經買了價值22萬的包包要送小萱，因為小萱不願意交往，所以必須和他平分費用，小萱信以為真，只能當場轉帳9萬元到蕭男指定帳戶，蕭男才離開小萱住處，並馬上將款項提領一空。小萱也報警處理。

全案經基隆地院審理，蕭男雖否認犯行，辯稱是小萱主動求歡，然而法官認為，蕭男右手臂、右邊胸口、左手虎口、全背部及右腳腳踝都是刺青，試想小萱凌晨獨自在住所，見全身都刺青的陌生男子來到家門口，長得和照片完全不同，如果不是精神或身體遭壓制，應不會讓他進屋。

法官認為，蕭男寧願傳別人的照片和小萱交友，也不願使用自己修過的照片，可見他了解自己的長相和外觀不具競爭性的客觀事實，應不會相信自己用真容現身，對方還願意維持原本的互動，明知道現身會驚嚇到對方，仍執意到場達成目的，並狡辯小萱主動，判定蕭男性侵犯行屬實，依他犯2個詐欺取財罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬元；另又對被害人為錄影犯強制性交罪，處8年6月徒刑。並將犯罪所得14萬8千元沒收，可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。