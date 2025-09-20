iPhone 17開賣首日失控！印度果粉擠爆互毆　混亂場面曝

▲ 搶買新機的果粉在門市外大打出手。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

蘋果全新iPhone 17系列19日在印度正式開賣，各大城市Apple專賣店湧現搶購人潮，其中孟買一間門市更因秩序失控爆發肢體衝突，數十名果粉為搶購新機大打出手，場面混亂不堪。

VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.



Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi — Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025

當地媒體曝光的畫面中，在孟買班德拉庫拉綜合大樓（BKC）的Apple門市，民眾如沙丁魚般擠在玻璃牆外推擠拉扯，一名紅衣男子被保全人員強制拖離，過程中還試圖攻擊保全；另一名穿著黑白條紋的民眾同樣被武裝警衛從人群中帶離現場。影片中還可看見手持警棍的第三名保全，但面對眾多失控民眾顯得十分無奈。

專程從亞美達巴德（Ahmedabad）趕來的亞達夫（Mohan Yadav）抱怨，他從凌晨5點開始排隊，「但保全完全不負責任，很多人插隊」，導致守規矩的消費者反而買不到，現場管理極度混亂。

德里的薩凱特（Saket）Select CityWalk購物中心同樣出現夜排盛況，商場開門前就有果粉在路上搭帳篷過夜。班加羅爾的Apple專賣店雖然秩序較佳，但排隊人龍同樣壯觀。