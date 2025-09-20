iPhone 17開賣首日失控！印度果粉擠爆互毆　混亂場面曝

▲ 搶買新機的果粉在門市外大打出手。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
蘋果全新iPhone 17系列19日在印度正式開賣，各大城市Apple專賣店湧現搶購人潮，其中孟買一間門市更因秩序失控爆發肢體衝突，數十名果粉為搶購新機大打出手，場面混亂不堪。
VIDEO | iPhone 17 series launch: A scuffle broke out among a few people amid the rush outside the Apple Store at BKC Jio Centre, Mumbai, prompting security personnel to intervene.— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2025
Large crowds had gathered as people waited eagerly for the iPhone 17 pre-booking.#iPhone17… pic.twitter.com/cskTiCB7yi
當地媒體曝光的畫面中，在孟買班德拉庫拉綜合大樓（BKC）的Apple門市，民眾如沙丁魚般擠在玻璃牆外推擠拉扯，一名紅衣男子被保全人員強制拖離，過程中還試圖攻擊保全；另一名穿著黑白條紋的民眾同樣被武裝警衛從人群中帶離現場。影片中還可看見手持警棍的第三名保全，但面對眾多失控民眾顯得十分無奈。
專程從亞美達巴德（Ahmedabad）趕來的亞達夫（Mohan Yadav）抱怨，他從凌晨5點開始排隊，「但保全完全不負責任，很多人插隊」，導致守規矩的消費者反而買不到，現場管理極度混亂。
德里的薩凱特（Saket）Select CityWalk購物中心同樣出現夜排盛況，商場開門前就有果粉在路上搭帳篷過夜。班加羅爾的Apple專賣店雖然秩序較佳，但排隊人龍同樣壯觀。
讀者迴響