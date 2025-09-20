郝龍斌：2026推藍白最強之人　批賴清德「對美朝貢媚日」

記者黃翊婷／綜合報導

前台北市長郝龍斌昨日（19日）前往國民黨中央登記參選黨主席。關於未來的下一步，郝龍斌表示，若他當選將拜會民眾黨主席黃國昌，並在2026年推出藍白最強人選；接著他話鋒一轉，批評賴政府對美朝貢、媚日，並提出「三不」原則。

▲郝龍斌（中間穿西裝者）登記參選國民黨主席 。（圖／記者黃克翔攝）

郝龍斌登記參選國民黨主席，他表示，自己一生奉獻黨，可是最近這一年以來，看到總統賴清德主政用意識形態治國、主張台獨，讓兩岸關係變得更壞，同時發動仇中、反中的政治鬥爭，導致社會動盪不安，國家空轉一年，甚至在大罷免失敗之後也沒有反省，繼續操作意識形態，用扭曲的台獨史觀附和美國。

郝龍斌強調，只有用選票教訓民進黨，在2028年下架賴清德，台灣才可能民主、自由、安定、繁榮，因此他決定挺身而出，替所有黨內從政同志做最好的轎夫，做黨內團結的桶箍，用最大的誠意，求同存異，成就藍白合。

而關於未來的下一步，根據《聯合新聞網》報導，郝龍斌表示，若他當選將拜會民眾黨主席黃國昌，並在2026年推出藍白最強人選；接著他話鋒一轉，批評賴政府對美朝貢、媚日，他仍堅持「一個中國、九二共識」，且應當「親美不跪美、和中不舔共、友日不媚日」。