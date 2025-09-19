　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4縣市長籲兩院盡速重修財劃法　「北部富到流油、南部窮到流浪」

▲民進黨召開重修財劃法，確保南北均衡發展記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨召開重修財劃法，確保南北均衡發展記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院去年12月20日通過「財政收支劃分法」修法，如今藍營公式設計出包，導致多個縣市分配金額不增反減，負責修法的國民黨團則坦言公式出錯「小瑕疵」。民進黨多位立委今（19日）召開記者會，嘉南高屏4位縣市首長也錄影響應，直指垂直分配失衡，讓中央政府陷入財政危機，水平分配失衡則讓區域發展扭曲，「北部富到流油、南部窮到流浪」，呼籲行政院及立法院盡快重啟修法。

民進黨立委郭國文今邀請南高屏綠委徐富癸、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、賴瑞隆、陳亭妃一同出席記者會，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁拍攝影片贊同重新修正《財劃法》的主張。

綠委們指出，《財劃法》最重要的立法精神，是藉由合理分配稅收，來讓區域均衡發展，然而在藍白去年修惡《財劃法》，不只垂直分配從4461.17億，一夕暴增成8488.28億，導致中央陷入財政危機，更喪失調和鼎鼐的功能；水平上更因高達75%分配指標來自於營業額、人口，過度極端的結果只利於都會區，也就讓區域發展更扭曲，強者更強，弱者更弱。

綠委解釋，其實財政部不斷為《財劃法》修正做準備，上次與地方政府開會時間為3月6日，後續因財政部將時間花在怎麼執行藍白的烏龍公式，導致推出院版的時程被耽誤，但其實如卓榮泰院長所言，烏龍公式應該交由藍白自行負責，財政部必須將力氣花在提出一個可長久施行，又符合公平分配、均衡發展的《財劃法》。過去《財劃法》審查產生國會史上最大烏龍的結果，這次大家重新起點，邁向新的目標，為國人權益著想，修正出一部可以確保國家永續發展的《財劃法》。

黃偉哲強調，《財劃法》修法做法粗糙、結果糟糕，既分裂國家，又分配不公，結果切割成富裕的北部，富到流油，跟困難的南部，窮到流浪，台北光是統籌分配款1100億，台南市全年預算才如此，萬萬無法接受歧視南部、糟蹋南部的公式分配，因此修法一定要通盤檢討。

陳其邁則指出，藍白草率修法的結果，雖然讓高雄統籌款增加258億，但按照中央試算，一般型、計畫型補助減少了432億，整體財源減少了173億，相當不公平，並喊話立法院修法、行政院也要合理調配。

周春米強調，雖然明年屏東統籌分配稅款增加100多億，但增幅是非六都最後一名，更因其他補助款受影響，導致最後財政缺口高達42億；反觀雙北都多了200多億，凸顯修法後導致分配更不均衡，希望《財劃法》可以回到立法宗旨，均衡區域發展，尤其南部建設長期落後，更應被重視。

翁章梁表示，嘉義縣雖然統籌分配款增加113億，但加上其他補助款，實際上是大幅減少21億，《財劃法》修正結果不利於農業縣，更擴大城鄉差距，將資源更加集中都會區，翁章梁喊話行政院提出版本，立法院提出修法，進行實質討論與審查，不要因居住縣市不同而有差別待遇，更呼籲藍白拋下黨派思考，因為每個縣市都可能不同政黨執政。

國庫署副署長林秀燕表示，新制對於調盈劑虛、均衡發展沒有正面影響，財政部主張《財劃法》全盤檢視修正，不能只解決公式問題，過去已多次與地方政府溝通，希望在既有共識的基礎上，未來往這方向努力。行政院財政主計金融處副處長李心慧表示，行政院必須全盤檢討《財劃法》，並與各縣市充分討論，以達成「均衡城鄉、均衡臺灣」目標。

09/21 全台詐欺最新數據

