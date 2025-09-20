　
樺加沙颱風眼現身「周一升級強颱」　巨大暴風圈掃過南部

▲▼樺加沙下午最新位置。（圖／氣象署提供）

▲樺加沙颱風眼現身，周一和周二對台灣影響劇烈。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

樺加沙颱風眼開了，並持續朝巴士海峽移動，強度將持續增強，氣象署預估樺加沙下周一將升級為強烈颱風，影響台灣劇烈，暴風半徑將擴大至300公里掃過南部地區，東部降雨也會較明顯，周一和周二最靠近台灣，也是風雨最猛烈時刻。

氣象署預報員劉沛滕表示，明天逐漸受到樺加沙颱風外圍環流影響，宜蘭、大台北東側、花蓮、台東開始有陣陣降雨出現，周日中南部有局部午後雷陣雨，周一逐漸開始受颱風影響。

劉沛滕指出，樺加沙颱風距離鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，持續往巴士海峽移動，過程中因周邊環境適合發展，強度會持續增強，下周一、下周二最接近台灣，也是影響最明顯時刻，東半部有局部豪雨等級以上降雨，高屏山區降雨比較多，海邊風浪大。

劉沛滕提醒，樺加沙颱風接近時，周一可能增強為強烈颱風，影響台灣劇烈，在路徑沒有變化下，氣象署預計明天上午發布海警，入夜前後接著發布陸上警報。

▲▼樺加沙颱風周一和周二對台灣影響劇烈。（圖／氣象署提供）

▲樺加沙颱風周一和周二對台灣影響劇烈。（圖／氣象署提供）

由於樺加沙已出現颱風眼，劉沛滕說，未來一到二天將穩定發展，周日和周一接近巴士海峽，可能以強颱強度接近台灣南邊，由於颱風中心路徑沒有太明顯往南往北偏移，未來暴風半徑將可達300公里，樺加沙暴風圈將經過南部地區，東部也有明顯雨勢，因此氣象署可能發布陸警，但後續路徑仍有往北往南偏可能，發布警報後將提供最新預報。

劉沛滕說明，除樺加沙颱風外，浣熊也增強為中度颱風，目前位於距離台北東方3500公里海面上，樺加沙和浣熊兩個颱風隱約都有颱風眼跡象，浣熊距離比較遠，沒有影響，未來可能在日本東南方海面會有徘徊情況。

另一個米塔颱風今天上午8點減弱為低壓後，今日台灣雲系少，中午後仍有明顯對流發展，西半部容易有局部午後雷陣雨。

▲▼樺加沙颱風周一和周二對台灣影響劇烈。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨預測上，劉沛滕表示，今天西半部有局部大雨，特別是中南部、桃園到苗栗山區，可能有局部大雨或短延時豪雨，入夜後雨勢減緩，環境逐漸轉偏東風，為颱風外圍環流環境。

明天周日到周一清晨仍受外圍環流影響，大台北、宜蘭、花蓮、台東有局部陣雨，其中宜蘭、大台北山區雨勢比較大，明天中南部仍有局部午後雷陣雨，嘉義以南也有局部大雨，明天過後要留意颱風接近過程中，除午後雷雨和迎風面降雨，也有一陣一陣雲系。

劉沛滕強調，周一到周三清晨颱風影響明顯，東半部有明顯降雨，包括高屏山區，都可能有局部豪雨等級以上降雨，其他地區也有明顯降雨，各地天氣都是不穩定的，其中周一到周二影響最劇烈。

周三白天樺加沙颱風往西移動，劉沛滕表示，受外圍雲系影響，台東、花蓮雨勢相對大，但隨著颱風遠離雨勢會趨緩。下周一北部和下周二中部因颱風外圍環流影響，會有焚風帶來局部高溫。

▲▼樺加沙靠近台灣時可能是強颱。（圖／翻攝災防中心NCDR）

▲各國路徑預測。（圖／翻攝災防中心NCDR）

