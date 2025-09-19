川普暫停對台4億美元軍援？　總統府：台美在各項安全議題緊密合作

▲總統府發言人郭雅慧。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）被爆料今夏曾暫停一項超過4億美元（至折合新台幣約120億）的對台軍援，目的是促成中美貿易協定及與中國國家主席習近平舉行峰會。對此，總統府發言人郭雅慧今（19）表示，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係。

《華盛頓郵報》報導指出，川普在中國問題上更顯務實，為了達成貿易協議，他刻意阻止對台軍援案的批准。這筆價值超過4億美元的軍援，包含更具殺傷力的武器設備，例如自動化無人機和其他軍火，遠比以往的軍事援助更加強化台灣的防禦能力。白宮則說明，對台軍援案尚未有最終定案。

總統府發言人郭雅慧表示，有注意到相關報導。事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

郭雅慧說，台灣作為區域負責任的一員，有決心也有信心持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，致力確保區域的和平穩定與繁榮發展。