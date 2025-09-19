桃機與華盛頓「締結姊妹機場」　盼開通兩地直航

▲桃園機場與華盛頓機場簽署姊妹機場合作備忘錄。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

桃園國際機場公司與華盛頓機場管理局（MWAA）昨（18）日晚間簽署姊妹機場合作備忘錄，華盛頓機場成為桃園機場第17個友好機場，也是北美第5個友好機場，為台美直航鋪路，深化台美雙方合作關係。

桃機公司表示，北美地區一直是桃園機場東亞樞紐地位重要的長程航網，在國籍航空公司看好旅運需求強勁，積極布局美國市場之下，目前每周362班次往返，等於平均每日超過50班次來回台美。

桃機進一步指出，隨著台積電於亞利桑那州設立新廠區，長榮航空即將於10月開通達拉斯航線，中華航空與星宇航空也宣布直飛鳳凰城，北美航網不僅服務雙邊旅客，更銜接往返東南亞的轉機客，成桃園機場提升東亞樞紐競爭力的戰略資產。

▲機場公司總經理范孝倫與華盛頓機場管理局執行副總暨財務長Chryssa Westerlund，共同代表簽署姊妹機場。（圖／桃機提供）

位於美東的華盛頓特區是桃園機場前往北美地區尚未開闢的高潛力航點，未來桃園直航華盛頓特區航線若開通，將強化美國東岸與亞太航空便利性。

機場公司董事長楊偉甫表示，桃園機場為台灣最大的國際機場，也是東亞重要航空樞紐，華盛頓機場管理局營運華盛頓杜勒斯國際機場及雷根華盛頓國家機場，為美國首都地區重要航空門戶。此次締結姊妹機場，象徵台美航空友好合作，更為未來開通桃園與華盛頓特區直飛航線奠定良好基礎，盼透過雙方持續合作，為旅客提供便利、全球通暢的航空服務。

▲桃園機場公司董事長楊偉甫。（圖／桃機公司提供）

在全球主要城市中，華盛頓特區目前尚未與台北開通直航，也是最具潛力的市場。華盛頓杜勒斯國際機場（IAD）為美國首都的主要國際門戶，2024年旅客量達2,700萬人次，其中國際旅客超過1,000萬人次，成為2025年美國成長最快的國際機場。

桃機公司表示，此次簽署儀式訂定航線發展、觀光商業推廣、行銷公關及技術營運交流四大合作範疇，華盛頓機場也成為葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）、底特律機場（2025）後，桃園機場在北美第5位好友。尤其2026年適逢美國建國250周年，象徵台美航空合作邁入新里程碑，讓此次姊妹機場簽署更具代表性意義。