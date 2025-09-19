樺加沙來！粉專曝北部人「恐頂風雨上班」　西半部內陸山脈扛

▲三颱共舞，樺加沙颱風影響台灣最劇。（圖／氣象署提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年第18號颱風「樺加沙」持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下周影響台灣。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」18日下午在Threads整理5重點，包括颱風整體影響時間是下週一至週三、豪大雨地區等等，其中直呼「全台沿海和澎湖的陣風會很大，10級起跳，就說海風遐爾大了吧！」至於西半部內陸還好，「山脈幫你扛。」

台灣颱風論壇｜天氣特急18日晚上在Threads發文，「其他沒要來的兩隻颱風就不講了，我們就只看菲東那隻熱帶低壓就好，那看這個穿越巴士海峽的路線，台灣是不是閃過去了？」接著直呼「是這樣沒錯，但不是這樣！」

粉專表示，準樺加沙未來是又大又強的颱風，「啊真的太大隻了，就算是從巴士海峽擠過去，暴風圈不可避免還是會摸到南端陸地，寬廣的外圍環流還是會掃到台灣。」

他以資料分析5個重點，首先是「1.颱風整體影響時間是下週一～下週三，下週二最靠近」；再來「2.恆春半島、花東強風大雨，東半部、南部山區會有豪大雨」；第3點「雖然不會在暴風圈內，但北部週一晚～週二，也會有強陣風和陣陣大雨，不過呢，雖然今夜海風遐爾大，但是阮係一陣鐵拍的番薯仔囝，頂著風雨上班這小事肯定是沒問題…吧？」

最後2點分別是「4.全台沿海和澎湖的陣風會很大，10級起跳，就說海風遐爾大了吧」、「5.西半部內陸還好，山脈幫你扛。」最後他補充，下週三之後颱風就遠離，「但天氣完全穩下來要等快週末了，大概是這樣蛤。」

網友們看完紛紛留言，「這樣看起來，準颱風怎麼好像是薇帕模式」、「某程度還是麻煩，因為擦邊而加班也是很頭大」、「謝謝專業預測，第3點可能很多人不能接受吧」、「下週一剛好新工作入職，車程還要25分鐘」、「是不是我不應該再洗車了？如果洗下去颱風進來，會不會很多人怪我洗車？」