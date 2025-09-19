外媒稱川普暫停對台4億美元軍援　外交部回應了

▲▼9月7日，美國總統川普在美國華府白宮南草坪與媒體交談。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）被爆料今夏曾暫停一項超過4億美元（至折合新台幣約120億）的對台軍援，目的是促成中美貿易協定及與中國國家主席習近平舉行峰會。白宮則表示，軍援案尚未定案。外交部今（19日）回應，美方長久以來支持台灣強化國防能力。作為區域負責任的一員，台灣有決心也將持續強化自我防衛能力。

《華盛頓郵報》報導指出，川普在中國問題上更顯務實，為了達成貿易協議，他刻意阻止對台軍援案的批准。這筆價值超過4億美元的軍援，包含更具殺傷力的武器設備，例如自動化無人機和其他軍火，遠比以往的軍事援助更加強化台灣的防禦能力。白宮則說明，對台軍援案尚未有最終定案。

外交部指出，台灣與美國在各項議題上都有緊密的合作，包括安全議題，並持續進行中。美方長久以來支持台灣強化國防能力。作為區域負責任的一員，台灣有決心也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域的和平與穩定。

國防部則表示，台美雙方維持緊密之安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。美國對我所提供之軍售與軍援項目，有助於提升防衛戰力，也展現其維護台海安全之堅實承諾。國防部對於未經雙方政府正式公告之售（援）台規劃，援例不予評論。感謝美方長久以來對台灣強化國防能力的支持。做為區域負責任的一員，台灣有決心、也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域和平穩定。