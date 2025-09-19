　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日4千人斬富豪疑遭「AV嫩妻」毒殺！13億遺產全捐出　兄弟氣炸

▲兩人閃婚才3個月，野崎幸助就被發現半裸陳屍家中。（圖／翻攝自X）

▲野崎幸助與嫩妻結婚3個月，就被發現半裸陳屍家中。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣「紀州唐璜」野崎幸助2018年在家中暴斃，當時結婚僅3個月、小他55歲的嫩妻被控毒殺，儘管一審獲判無罪，但檢方已正式提出上訴。野崎幸助生前曾留下遺囑稱，要將全部財產捐贈給田邊市政府，然而包含他的親哥在內的4名親屬認為遺囑無效，提起訴訟。大阪高等法院二審宣判維持一審判決，認定野崎的遺囑有效，也意味著其他人分不到13億日圓（約新台幣2.6億元）的天價遺產。

根據《讀賣電視台》報導，大阪高等法院19日做出重大判決，駁回「紀州唐璜」野崎幸助13億遺產繼承人的上訴案，維持一審認定其生前「全財產捐贈田邊市政府」遺囑有效的裁定。

有「4千人斬富豪」稱號的野崎幸助2018年5月在和歌山縣田邊市家中暴斃，死因為急性興奮劑中毒，享年77歲。當時年僅22歲的前AV女優妻子須藤早貴被認為涉嫌重大，並被依毒殺嫌疑起訴，不過一審和歌山地方法院於2024年12月宣判須藤早貴無罪，檢方不服判決結果，已經提出上訴。

野崎的離奇死亡也引起外界討論，除了是否為須藤早貴出手毒殺外，隨著他的死亡，生前留下的遺囑也跟著曝光。野崎幸助的遺囑由他生前經營公司的相關人員保管，內容以紅色簽字筆書寫，除了署名外，還寫有「遺言 全財產捐贈田邊市」等字樣。

▲須藤曾出演A片。（圖／翻攝自X）

▲須藤被爆曾出演A片。（圖／翻攝自X）

遺產執行人律師著手處理相關程序後，田邊市於2019年9月表態將接受這筆高達13億日圓（約新台幣2.6億元）的遺產捐贈，但野崎的哥哥等4名親屬不滿分不到錢，認為遺囑無效，因此在2020年4月提起訴訟。

在一審法庭上雙方激烈交鋒，野崎的家人主張，「用紅筆潦草書寫的字跡，難以認定是經過深思熟慮後的結果」，並提交3份筆跡鑑定報告，聲稱「遺囑筆跡並非野崎本人所寫」。

對此，遺囑執行人與田邊市反駁指出，野崎生前經常使用紅色筆跡，遺囑書並非潦草而是工整書寫，且與催款單上的簽名筆跡特徵相符。

關於將全部財產捐給田邊市的遺囑內容，野崎的家人認為，「應該是野崎以外的人偽造的」。但田邊市政府找來野崎公司前會計人員出庭作證，證人表示，「野崎非常厭惡財產流向兄弟姊妹，曾經說過與其被覬覦他財產的兄弟拿走錢，不如捐給處境困難的孩子們。」

面對雙方攻防，和歌山地方法院2024年6月做出一審判決，認定遺囑筆跡「與野崎本人筆跡相符無誤」，駁回親屬訴求並宣告遺囑有效，而大阪高等法院19日則維持原判。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「漁勝發」大屠殺43隻海豚！分切成碎塊
王偉忠突襲「月下偷桃」抓下面！　陳漢典急喊：先不要
王陽明5歲女兒不解：為何大家叫你麥可？
YouTube「1智慧頻道」長輩超愛！他一看毛炸：全是AI生
分析／藍黨魁混戰！本土、軍系挺郝龍斌　鄭麗文搶深藍票躍黑馬
亞亞挺孕肚解放比基尼　豐滿上圍藏不住
燦坤iPhone17開賣「頭香姐仙氣爆棚」　17年堅定不換間

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喬裝老奶奶「暗殺俄軍工廠高層」　19歲烏克蘭少年被逮捕

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血　驚悚影片曝

遊泰國注意！「錯誤時間喝酒」最高罰1萬泰銖　11月上路

搞笑諾貝爾獎！牛塗「斑馬紋」可防蚊　蜥蜴愛吃起司披薩奪獎

行李藏「人類頭骨」企圖闖關！秒被美國海關查獲　認：作法用

德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

日4千人斬富豪疑遭「AV嫩妻」毒殺！13億遺產全捐出　兄弟氣炸

坐雲霄飛車猝死！　美環球影城新園區「開幕4月」出人命

南韓仁川國際機場「警告性罷工」　10月正式展開恐影響連假疏運

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

喬裝老奶奶「暗殺俄軍工廠高層」　19歲烏克蘭少年被逮捕

獨／疑跨海買兇！香港直播主首爾遭玻璃瓶K頭滿臉血　驚悚影片曝

遊泰國注意！「錯誤時間喝酒」最高罰1萬泰銖　11月上路

搞笑諾貝爾獎！牛塗「斑馬紋」可防蚊　蜥蜴愛吃起司披薩奪獎

行李藏「人類頭骨」企圖闖關！秒被美國海關查獲　認：作法用

德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

日4千人斬富豪疑遭「AV嫩妻」毒殺！13億遺產全捐出　兄弟氣炸

坐雲霄飛車猝死！　美環球影城新園區「開幕4月」出人命

南韓仁川國際機場「警告性罷工」　10月正式展開恐影響連假疏運

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

沖繩「住宿稅」最快2026實施　旅客最高收2000日圓

桃猿打線賽前2次微調！林智平臨時休戰　古久保解釋原因

《RF Online Next》10小時搶先體驗心得！重現21年經典神作　巨型機器人大戰爽感滿分

鹿野農會推廣紅烏龍茶推新花樣　邀請民眾調配專屬星願茶

金鐘雙帝氣勢狂！楊祐寧、范少勳《人浮於愛》飆戲　侯文詠驚呼：超越想像

曾合作BTS RM　南韓女歌手領軍樂團二度來台開唱

一瓶多效滿足需求！3款萬用霜推薦　SUQQU水光霜還能用來打亮

情色教主「喉嚨不能出力」變啞巴　被醫警告：再講話要開刀

王偉忠突襲「月下偷桃」抓下面！　陳漢典急喊：先不要！還有用！

「地表最強遊學生」是她！　DJ圓圓宿霧唸書「下午飛回台灣」超拼

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

國際熱門新聞

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

黃仁勳穿燕尾服現身！國際巨頭同桌曝光

俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼影片曝

傻子才買瓶裝水！專家揭「最坑錢7用品」

NASA：太陽正慢慢甦醒！科學家發出警告

俄羅斯規模7.8地震　美國急發海嘯警報

日「4千人斬富豪」13億遺產全捐出　兄弟氣炸

三星首款「三摺機」台灣快上市？價格曝光

埃及「法老大盜」抓到了！　3000年金手鐲賤賣12萬

環球影城出人命　坐雲霄飛車猝死

從小照顧到大　飼養員被19歲大象刺穿亡

更多熱門

相關新聞

韓仁川機場「警告性罷工」　10月正式展開

韓仁川機場「警告性罷工」　10月正式展開

南韓全國各地機場今（19）日展開單日的「警告性罷工」，包括仁川國際機場在內等15座機場受影響，由韓國機場公社及其子公司員工所組成的勞工團體發起，約1700人參與。

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

北韓研發測試攻擊無人機　高度仿製美俄以

北韓研發測試攻擊無人機　高度仿製美俄以

首爾「漢江巴士」開航出糗　廁所屎水狂噴！

首爾「漢江巴士」開航出糗　廁所屎水狂噴！

即／日本自衛隊飛機「衝出跑道」！

即／日本自衛隊飛機「衝出跑道」！

關鍵字：

富豪遺囑爭議繼承日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

星光幫歌手竟是全台通緝犯！田品翔16歲參賽畫面曝

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

楓葉姐姐直播中突動怒！皺眉出手「掐脖掌摑」網目擊

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

好市多iPhone 17現場價一次看！Pro系列秒完售

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」

即／鋸齒刀衝浴室狠割喉　恐怖情人收押

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面