iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

▲日本果粉搶購iPhone 17系列。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

蘋果iPhone 17全球開賣首日，各國果粉紛紛提前到店門口夜排，只為第一時間拿到蘋果新機。日本消費者也展現驚人購買力，瞬間秒殺最貴、最高規格的iPhone 17 Pro Max。不過各機型銷售表現也呈現兩極化現象，首度亮相的iPhone Air意外乏人問津。

日本東京秋葉原的Yodobashi Camera號稱是關東最大的電器賣場，19日上午也湧現排隊搶機潮，而在開店後不久，店員緊急張貼「iPhone 17 Pro Max各色各容量全部完售」的告示，就算火速調貨，也僅剩最昂貴的2TB銀色版本還有現貨。

▲網友表示，iPhone 17 Pro Max最快完售。（圖／翻攝自X／@aqty）



從賣場庫存狀況可觀察到有趣現象：定價最便宜的標準版iPhone 17同樣炙手可熱，除霧藍色外，其餘顏色與容量選項幾乎銷售一空。

反觀今年首次登場的iPhone Air，銷售狀況十分冷清，僅白色需要預訂，其他版本幾乎都能現場購買。

最令人意外的是，規格與售價介於中間的iPhone 17 Pro此次銷售表現相對平淡，庫存量明顯高於Pro Max和標準版，其中僅銀色款式較受消費者青睞。