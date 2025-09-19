　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

▲▼日本iPhone 17開賣。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本果粉搶購iPhone 17系列。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

蘋果iPhone 17全球開賣首日，各國果粉紛紛提前到店門口夜排，只為第一時間拿到蘋果新機。日本消費者也展現驚人購買力，瞬間秒殺最貴、最高規格的iPhone 17 Pro Max。不過各機型銷售表現也呈現兩極化現象，首度亮相的iPhone Air意外乏人問津。

日本東京秋葉原的Yodobashi Camera號稱是關東最大的電器賣場，19日上午也湧現排隊搶機潮，而在開店後不久，店員緊急張貼「iPhone 17 Pro Max各色各容量全部完售」的告示，就算火速調貨，也僅剩最昂貴的2TB銀色版本還有現貨。

▲▼ iPhone 17日本開賣！1機種「全色系容量」秒殺。（圖／翻攝自X／@aqty）

▲網友表示，iPhone 17 Pro Max最快完售。（圖／翻攝自X／@aqty）

從賣場庫存狀況可觀察到有趣現象：定價最便宜的標準版iPhone 17同樣炙手可熱，除霧藍色外，其餘顏色與容量選項幾乎銷售一空。

反觀今年首次登場的iPhone Air，銷售狀況十分冷清，僅白色需要預訂，其他版本幾乎都能現場購買。

最令人意外的是，規格與售價介於中間的iPhone 17 Pro此次銷售表現相對平淡，庫存量明顯高於Pro Max和標準版，其中僅銀色款式較受消費者青睞。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 0600 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普暫停對台4億美元軍援？　總統府：台美各項安全議題緊密合作
快訊／電價10月調漲！　影響1400萬住家、小商家
iPhone新機「開賣就降價」！
快訊／截止！國民黨主席選舉　6人登記出爐
環球影城出人命！　32歲男坐雲霄飛車猝死
爆冷！iPhone 17開賣　1機種庫存多
快訊／三節鞭K爆台大碩士生　火爆男遭聲押
快訊／台中15歲女高中生「校內墜樓」　宣告不治
媳婦搭捷運「行李箱運屍」　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

日4千人斬富豪疑遭「AV嫩妻」毒殺！13億遺產全捐出　兄弟氣炸

坐雲霄飛車猝死！　美環球影城新園區「開幕4月」出人命

南韓仁川國際機場「警告性罷工」　10月正式展開恐影響連假疏運

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

葛萊美獎作曲人「驚傳墜機身亡」！　小飛機墜毀農田

南韓樂天信用卡遭駭！297萬名客戶金融個資外洩　會員震怒擬提告

泰前總理戴克辛入獄現況曝光　女兒探監給零用錢「儲好儲滿」

北韓研發測試攻擊無人機！金正恩視察「強調AI」　高度仿製美俄以

行動升級！以軍大規模「推進加薩市中心」　網路手機全斷訊

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

日4千人斬富豪疑遭「AV嫩妻」毒殺！13億遺產全捐出　兄弟氣炸

坐雲霄飛車猝死！　美環球影城新園區「開幕4月」出人命

南韓仁川國際機場「警告性罷工」　10月正式展開恐影響連假疏運

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺　這款意外爆冷門

葛萊美獎作曲人「驚傳墜機身亡」！　小飛機墜毀農田

南韓樂天信用卡遭駭！297萬名客戶金融個資外洩　會員震怒擬提告

泰前總理戴克辛入獄現況曝光　女兒探監給零用錢「儲好儲滿」

北韓研發測試攻擊無人機！金正恩視察「強調AI」　高度仿製美俄以

行動升級！以軍大規模「推進加薩市中心」　網路手機全斷訊

將預算做更好運用　卓榮泰：研議增設普發現金不領取選項

馬籍觀光客成「跨國車手」！環島領錢藏背包...彰警追捕活逮

從「不能哭」到「拒當唯一養家者」：男性新價值崛起

積極修繕！南科管理局支援中埔鄉災後復原工作

43隻保育海豚慘遭切塊淪釣餌　屏東漁船遠洋瘋狂獵殺下場慘了

特搜日月潭6間「山湖景＆寵物友善」住宿！還有隱藏版古堡飯店

房價時光機回到3年前！　14期泓瑞「洲際之森」免擔心買貴

媽祖給了5個聖筊…當天媳婦就認罪！淡水棄屍案完整時間軸曝光

德國2萬人緊急撤離！　河底挖出「二戰時期未爆彈」

頂新和德力挺女子棒球　接棒未來女棒寫下七連霸傳奇

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

國際熱門新聞

對台政策大轉彎？　川普今夏暫停120億軍援

空姐機上露蠻腰熱舞！乘客拿手機狂拍

iPhone新機災情　實測驚見拍攝異常

黃仁勳穿燕尾服現身！國際巨頭同桌曝光

俄「最大規模7.8」連續狂搖　震撼影片曝

傻子才買瓶裝水！專家揭「最坑錢7用品」

NASA：太陽正慢慢甦醒！科學家發出警告

俄羅斯規模7.8地震　美國急發海嘯警報

埃及「法老大盜」抓到了！　3000年金手鐲賤賣12萬

三星首款「三摺機」台灣快上市？價格曝光

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

從小照顧到大　飼養員被19歲大象刺穿亡

菲律賓預測：樺加沙恐成「超級颱風」

美股創新高　輝達入股英特爾消息激勵

更多熱門

相關新聞

北韓研發測試攻擊無人機　高度仿製美俄以

北韓研發測試攻擊無人機　高度仿製美俄以

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（18）日親自前往無人航空技術研究機構，視察戰略偵察機、多用途無人機以及自爆型攻擊無人機的研發與生產狀況，並公開名為「金星」系列的新型自殺式無人機。

首爾「漢江巴士」開航出糗　廁所屎水狂噴！

首爾「漢江巴士」開航出糗　廁所屎水狂噴！

即／日本自衛隊飛機「衝出跑道」！

即／日本自衛隊飛機「衝出跑道」！

iPhone Air實測超驚豔　1族群最適合

iPhone Air實測超驚豔　1族群最適合

三星首款「三摺機」台灣快上市？價格曝光

三星首款「三摺機」台灣快上市？價格曝光

關鍵字：

iPhone蘋果銷售現象日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

星光幫歌手竟是全台通緝犯！田品翔16歲參賽畫面曝

「星光幫」歌手淪通緝犯！　七條通酒吧落網

「超人醫師」徐超斌驚傳病逝享年58歲　一生為南迴醫療奮戰

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」

楓葉姐姐直播中突動怒！皺眉出手「掐脖掌摑」網目擊

樺加沙「又強又大」恐達強烈颱風　專家：會有災情

好市多iPhone 17現場價一次看！Pro系列秒完售

iPhone升級iOS 26　網傳建議「關掉3個設定」

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

快訊／93歲婆婆遭裝箱成白骨！40歲媳婦「認了棄屍」

即／鋸齒刀衝浴室狠割喉　恐怖情人收押

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面