南韓仁川國際機場「警告性罷工」　10月正式展開恐影響連假疏運

▲南韓全國機場勞工組織19日在仁川國際機場發起單日的「警告性罷工」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓全國各地機場今（19）日展開單日的「警告性罷工」，包括仁川國際機場在內等15座機場受影響，由韓國機場公社及其子公司員工所組成的勞工團體發起，約1700人參與。雖然部分班次與出境服務短暫受影響，但整體運作尚稱穩定，不過若勞資談判仍無結果，勞方10月1日起可能啟動無限期全面罷工。

根據《韓聯社》，南韓勞權團「全國機場勞工聯盟」19日上午在仁川國際機場第二航廈舉行總罷工決議大會，勞工要求將現行3班2輪工作制改為4班2輪制，並改善子公司員工不合理的差別待遇。民運總公運勞組仁川機場分部長丁安錫（音譯）也表示，「若資方漠視勞工為安全工作環境與安全機場提出的迫切要求，機場勞工的選擇已無可避免」。

仁川機場方面指出，此次參與罷工的勞工約700人，包括550名環境清潔人員與75名交通管理人員。環境清潔人員從19日凌晨5時30分起至20日上午7時30分罷工；航廈運營及交通管理部門則分別從清晨6時與上午9時起，至當日下午6時結束罷工。

為維持機場運作，仁川機場運營服務公司投入166名替代人力應對。

雖然機場勞工進行罷工，但現場秩序未受明顯影響。記者實地走訪仁川國際機場第一航廈時發現，出境大廳秩序正常。赴加拿大溫哥華的41歲李姓乘客表示，他原以為會有大混亂，提前4小時抵達，但現場比平時還空曠。部分樓層的垃圾桶曾一度堆滿，但清潔人員迅速清理完成。

此外，金浦機場等其他全國14座機場也有約1000名韓國機場公社子公司員工加入罷工。據悉，這些員工主要負責跑道、航廈維護、消防及電力設施管理，全國15座機場共有約1萬5000名勞工隸屬該聯盟。勞方表示，如果訴求未獲接受，10月1日起可能進入無限期全面罷工，屆時中秋節連假期間的旅客疏運恐大受影響。