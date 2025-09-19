　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓研發測試攻擊無人機！金正恩視察「強調AI」　高度仿製美俄以

▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）

▲北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩昨（18）日親自前往無人航空技術研究機構，視察戰略偵察機、多用途無人機以及自爆型攻擊無人機的研發與生產狀況，並公開名為「金星」系列的新型自殺式無人機。這是北韓官方媒體首次公開該系列名稱。與過去不同的是，無人機外觀塗裝由白色改為黑色或具備迷彩偽裝，顯示其更貼近實戰應用。

金正恩多次強調要加速引進人工智慧（AI）技術，並要求加強量產能力，展現北韓在無人機戰力上的新一輪布局。

北韓官媒《朝中社》今（19）日報導，金正恩視察期間，詳細了解各類型無人偵察與攻擊裝備的性能與作戰運用價值，於當天的試驗結果表示高度滿意，認為「金星」系列自爆型無人攻擊機展現出卓越的戰鬥效能。這也是北韓官方媒體首次提及該系列，顯示北韓在無人機領域正逐步進入實戰化階段。

▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）

北韓此次公開的照片中，可以看到兩種不同型號的自爆無人機進行實彈演示，成功命中並摧毀標靶。其中一款外型類似以色列的「哈洛普（Harop）」無人機，另一款則與俄羅斯「蘭切特（Lancet）-3」或以色列「Hero-30」相近。

特別引人注目的是，後者攻擊的模擬標靶外觀近似美軍「史崔克」裝甲車，被外界視為針對性強烈的信號。

據悉，這是金正恩繼今年3月後，時隔約6個月再次親自指導無人機試驗。統計顯示，自從去年8月至今，他已4度公開無人機相關視察行程。與過去僅展示模糊處理或白色實驗型機體不同，此次不僅去除馬賽克遮掩，還公開「金星」名稱，專家認為這反映平壤有意強調自主研發能力，並向外界釋放武力現代化的信號。

▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）

南韓國會議員、軍事專欄作家出身的庾龍源指出，北韓此舉顯示其有意對外展示本土無人機技術水準。南韓統一研究院研究員洪敏（音譯）則分析，從塗裝變更為迷彩可以看出，這批無人機已脫離實驗性質，進入實戰部署的可能性大幅提高。

金正恩強調，現代戰爭中無人裝備的重要性不斷提升，必須將AI技術引入無人機系統，作為軍力現代化的首要任務。他還指示要加快AI技術的研發，並要求無人機的系列化生產能力持續擴張，以確保能滿足未來作戰需求。有專家研判，部分機型可能已配備初步的影像識別AI功能，可實現目標記憶與攻擊。

▲▼北韓最高領導人金正恩18日視察偵察無人機、攻擊無人機，強調應引進AI技術。（圖／路透）

此外，此次試驗中還出現北韓版「全球鷹」——「新星-4型」戰略偵察無人機，過去北韓也曾在軍事展覽與閱兵中展示「新星-9型」攻擊無人機，被稱為「北韓版死神」。外界認為，此次試驗不僅是單一武器性能驗證，更可能與年底或明年初的北韓朝鮮勞動黨第9次代表大會，國防建設新計畫的制定有關。

南韓《韓聯社》分析，北韓選擇在美國與南韓聯合軍演期間公開這場試驗，意在對外傳達震懾訊號。洪敏指出，北韓此舉意在展示其具備偵察敵方行動、打擊雷達與防空設施的能力，藉此提升軍事籌碼。

日韓要聞北韓朝鮮金正恩攻擊無人機

