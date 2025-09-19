快訊／日本自衛隊飛機「衝出跑道」！　新潟機場一度封鎖2跑道

記者王佩翊／編譯

日本航空自衛隊一架U125A搜救機19日上午11時50分左右降落於新潟機場B跑道時，不慎衝出跑道，受此影響，新潟機場一度封鎖機場內2條跑道，不過隨後重新開放未受影響的A跑道。

根據《日本放送協會》報導，國土交通省新潟機場事務所指出，航空自衛隊U125A搜救機19日上午降落於新潟機場時，意外衝出跑道。而在事故發生後，機場也立即啟動緊急應對措施，封鎖2條跑道，所有進出航班作業也因此受到影響。

目前未受影響的A跑道已經重新開放，而根據航空自衛隊新潟分屯基地指出，該架自衛隊飛機在結束訓練後，原本要從B跑道降落，怎知卻失控衝出跑道。所幸飛機並未發生火災，消防當局也未接獲有人受傷的通報。

新潟機場事務所指出，當時機上共有5人搭乘，而航空自衛隊也將對該起事故展開調查。