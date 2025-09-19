首爾「漢江巴士」開航出糗！廁所屎水狂噴外洩　乘客崩潰憋尿

▲南韓首爾「漢江水上巴士」18日正式首航。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市政府為了增加市民通勤及大眾運輸選項，昨（18）日正式啟動「漢江水上巴士」，首航即吸引超過4361人搭乘，滿座率高達8成，顯示民眾對新型大眾運輸的期待。然而，首日營運卻出糗，有乘客在船上發現廁所排水管糞水外洩，糞便與尿液不斷湧出，只能用抹布、衛生紙堵縫，導致廁所全數封閉，引發乘客抱怨。

根據《韓聯社》，首爾市18日正式啟航的「漢江水上巴士」共運行於28.9公里的水域，連接麻谷、望遠、汝矣島、狎鷗亭、玉水、纛島及蠶室等7處碼頭，首日共計4361人搭乘，其中往麻谷方向有2106人、往蠶室方向則有2255人，平均每艘船載客152.5人，座位使用率達80.3%，在票價每次3000韓元（約新台幣72元）的情況下，仍展現不俗人氣。

漢江水上巴士目前平日與假日均從上午11時起航，至晚間9時37分結束，每小時至1個半小時發船一次，共14個班次。從麻谷至蠶室全程約127分鐘，若從汝矣島至蠶室則需80分鐘。

預計自10月10日（中秋節連假）起，將增班至每日30班，平日早上7時、假日早上9時30分開始運行，尖峰時段更會以15分鐘一班的頻率運營，另規劃急行航線，可將全程時間縮短至82分鐘。

不過，韓媒《Money Today》卻披露，首航當天發生廁所排水異常的狀況。有民眾在蠶室搭船後發現，船上男廁、女廁及無障礙廁所無法使用，甚至有糞水自排水管逆流，導致廁所必須以膠帶封閉，門縫與地板縫隙也被塞滿抹布與衛生紙防堵。

該名乘客在網路社抱怨，表示原以為是首航當天尚未開放使用，沒想到竟然是因糞水湧出，只能忍耐至下一站下船。

▲首爾「漢江水上巴士」廁所排水管異常，屎水狂湧。（圖／翻攝自韓網）

報導指出，由於漢江水上巴士全程航行時間長達2小時以上，若廁所無法使用，乘客將面臨長時間無法解決生理需求的困境，引發輿論對於安全與便利性的憂慮。對此，首爾市府關係人士回應，稱並非設施本身故障，而是有乘客將濕紙巾等異物投入馬桶，導致管線堵塞，才會造成糞水流出。

漢江水上巴士早在2023年3月就宣布規劃，歷經2年半籌備才正式上線。首爾市原本希望透過這項新交通模式，舒緩地面道路及地鐵的通勤壓力，兼具觀光效益。