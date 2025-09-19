遭一頁式廣告冒名詐騙！鹿港玉珍齋老闆氣炸　急籲消費者留意

▲鹿港百年老店玉珍齋遭一頁式廣告詐騙。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

繼「2025彰化GO購」出現假粉絲專頁，連結百大商品廣告來誤導消費者下單，昨日傳出百年餅店「鹿港玉珍齋」也成為受害者。詐騙集團利用一頁式廣告，用低價中國漢餅冒充老店商品，不僅消費者受害，店家商譽也連帶受損，氣得業者緊急呼籲消費者，購買前一定要認明官網。

▲鹿港百年老店玉珍齋說明。

創立超過百年的鹿港玉珍齋，以蛋黃酥、鳳梨酥和鳳黃酥聞名，是許多彰化人送禮的首選。第五代老闆黃一彬無奈表示，最近詐騙集團看準老店名氣，在網路社群上大量投放「一頁式廣告」，用中國低價漢餅假冒玉珍齋產品，還標榜限時特價吸引消費者。

黃一彬氣憤地說，這些詐騙網站會隨時掛上「最新成交紀錄」營造搶購熱潮，實際上卻是盜用老店照片賣劣質品，「不只是我們商譽受損，消費者買到假貨也覺得很倒楣」！

▲鹿港百年老店玉珍齋。

除了老店被冒用，日前彰化縣政府推出的「2025彰化GO購」活動也成為詐騙目標，在網路出現多個假冒百大商品活動的粉絲專頁，用假連結誤導消費者進入詐騙網站，讓不少想撿便宜的民眾上當受騙。

由於這些詐騙網站大多設在境外，就算報警也很難抓到幕後主謀，讓消費者和店家都成為最大受害者。黃一彬建議消費者，購買商品最好直接上官網，網址都會有tw，下單前可先打電話確認；遇到價格低得不合理就要提高警覺，很可能就是詐騙。

▲「彰化GO購」有不肖人士經營仿冒網站進行詐騙。（圖／經濟暨綠能發展處提供）

縣府再次提醒民眾，切勿購買來路不明的商品，並務必認明官方網站及帳號，以保障自身權益，若民眾發現任何可疑廣告、網站或帳號，請立即截圖並通報縣府。共同防範網路詐騙行為，守護消費安全。