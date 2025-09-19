彰化知名「爌肉飯」老店宣布漲價！　日期曝光

記者黃翊婷／綜合報導

近期豬肉價格飆漲，部分店家撐不住，紛紛宣布漲價。彰化知名老店「阿泉爌肉飯」的業者18日深夜透過臉書公告，因應原物料及營運成本上漲，自10月1日起，爌肉飯及爌肉飯便當均調漲5元，其餘品項則暫不調漲。

▲阿泉爌肉飯宣布自10月1日起微調爌肉商品的價格。（資料照／記者蔡玟君攝，下同。）

阿泉爌肉飯傳承三代，是不少彰化人心目中的爌肉飯口袋名單之一。不過，業者18日深夜在臉書發布公告，表示因應原物料及營運成本持續上漲，為了維持產品最佳品質，幾經考量決定自10月1日起進行部分商品價格微調，調漲品項包含爌肉飯及爌肉飯便當，均調漲5元，其餘品項暫不調漲，感謝大家對阿泉的支持與愛戴。

▲阿泉招牌爌肉飯。

受到原物料價格波動影響，阿泉爌肉飯2023年1月曾宣布調漲售價，目前一碗小碗的爌肉飯售價為60元，這次再次宣布調漲，屆時小碗爌肉飯的價格將來到65元。部分老饕覺得，若能維持品質，微調價格還是願意支持，因此在業者的臉書留言力挺。

至於豬價何時才能回穩，全國最大豬隻拍賣市場「雲林肉品市場」總經理黃加安預估，短期豬價恐怕都會卡在105元上下，可能得等到中秋節過後，價格才有機會回穩。