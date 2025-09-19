　
社會 社會焦點 保障人權

阿北農曆7月停車場鬼打牆！3小時找不到愛車　警30分鐘神破解

▲楊先生在高鐵站尋找機車3小時。（圖／警方提供)

▲楊先生在高鐵站尋找機車3小時，所幸遇到警方協助順利尋獲。（圖／警方提供，以下同）

記者唐詠絮／台中報導

彰化64歲楊先生日前第一次騎機車到高鐵台中站，搭車回來後，竟然完全忘記車停在哪裡，在超過千輛的機車海中瘋狂找了3個小時，走到腿軟、找到懷疑人生，差點以為自己「鬼打牆」，所幸有員警化身最強尋車高手出手相助，在距離高鐵站1.8公里外順利找到他的愛車。

事情發生在週末下午，楊先生開開心心搭高鐵出門，下午3點半回到台中站時，卻瞬間腦袋空白，完全想不起來機車停在哪！高鐵站周邊的機車停車場規模超大，加上台鐵新烏日站共構，停車格超過上千個，讓他完全沒有頭緒。

楊先生就像走進巨大迷宮，來回繞了又繞，就是找不到熟悉的機車，時間一分一秒過去，從陽光正烈找到天色漸暗，3個小時過了，他走到滿頭大汗、心力交瘁，最後只好絕望地報警求助。

▲楊先生在高鐵站尋找機車3小時。（圖／警方提供）

台中市警察局烏日分局烏日派出所的巡佐王瑞波和警員賴顗伊接到報案後，立刻變成「最強尋車小組」。他們先是安撫楊先生的情緒，耐心問他當初是從哪個方向騎過來、經過了哪些路標，然後直接開巡邏車載他重走一遍路線。

就在楊先生幾乎要放棄希望的時候，奇蹟出現了！員警憑著經驗和細心，只花了30分鐘，就在距離高鐵站1.8公里外的台鐵新烏日站附近，找到了楊先生的機車！

「我的車真的找到了！」楊先生看到愛車的那一刻，簡直不敢相信，激動地不斷向警察鞠躬道謝，直呼他們是真正的平民英雄。

▲楊先生在高鐵站尋找機車3小時。（圖／警方提供）

烏日警分局分局長劉雲鵬就提醒，很多人到不熟悉的地方停車，常常因為巷弄多、景色相似而忘記位置。他建議幾個超實用方法，記下清楚地標例如店名、號誌、特殊建築；手機拍照存證，順手拍下停車格編號或周圍環境，使用LINE中的「位置資訊」功能，把停車點傳給自己或家人，就不用怕回來時找不到車，省時又省力。

