彰化伸港鐵皮修車倉庫濃煙狂竄　25平米陷火海！消防急灌救

▲彰化縣伸港鄉一處鐵皮倉庫今日發生火警 。（圖／記者唐詠絮翻攝）
記者唐詠絮、潘鳳威／彰化報導
彰化縣伸港鄉中興路三段一處鐵皮倉庫，今(18)日下午近2時許驚傳火警。彰化縣消防局接獲通報後，立即出動12車21人趕赴現場搶救。消防人員到場發現，起火點為鐵皮構造建築物，平時作為機車修理廠使用，總樓地板面積約100平方公尺，其中約25平方公尺陷入火海。經消防人員佈水線全力灌救，火勢於下午2時46分順利撲滅，所幸現場無人員傷亡受困。至於詳細起火原因仍待消防局進一步調查釐清。
