豬價狂飆！彰化爌肉飯名店阿泉、魚市漲5元　顧客：還是會吃

▲彰化溪湖阿讚爌肉飯漲價10元。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

豬肉價格持續上揚，彰化縣的爌肉飯名店紛紛撐不住！近日包括擁有80年歷史的「魚市爌肉飯」及「阿泉爌肉飯」相繼宣布調漲，每碗調漲5元；溪湖知名店家「阿讚爌肉飯」自10月1日起調漲10元。僅有部分業者暫持觀望態度，「魚市場爌肉飯」也表示，若成本持續攀升，年底前可能跟進調整價格。

80年老店「魚市爌肉飯」已從9月1日起正式調漲，爌肉飯從每碗70元漲至75元，爌肉便當也調整為105元。店家張貼公告坦言，因應原物料成本大幅上升，為維持品質只得合理反映價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲彰化市魚市場爌肉飯凍漲維持原價。（圖／翻攝自魚市場爌肉飯）

同樣擁有80多年歷史的成功路「阿泉爌肉飯」也宣布，自10月1日起爌肉飯小碗從60元漲至65元，大碗從65元漲至70元，便當類則調整為小份90元、大份95元。許多老顧客則表示「一年多漲5元還可以接受」，認為在物價飛漲的時代算是合理調整。

溪湖知名老店「阿讚爌肉飯」開業超過50年，曾獲「台灣豬腳節十大名店」殊榮，不僅是許多遊客必訪名店，更是棒球隊員的愛店。受到豬價兩波上漲影響，店家宣布自10月1日起，腿庫與爌肉類產品將調漲10元，僅豬腳維持原價。許多饕客聽聞後直呼「還是會吃」，認為其軟嫩適中的口感難以取代。

▲彰化市泉爌肉飯自10月1日起調漲5元。（圖／ETtoday資料照）

在一片漲聲中，開業40多年的中正路「魚市場爌肉飯」目前仍選擇凍漲，維持每碗60元的價格。業者透露，豬肉成本從每公斤145元漲到160元，負擔確實加重，但目前仍選擇自行吸收。不過他也坦言，若原物料價格未回落，年底前可能將價格微調5元，以反映成本。