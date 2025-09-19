樺加沙挑戰強颱！預估「暴風圈籠罩南端陸地」　北東也有風雨

▲目前太平洋有3個颱風。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

今年第18號颱風「樺加沙」持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下周影響台灣。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，它有機會挑戰強颱，暴風圈將籠罩台灣南端陸地，北部、東部受外圍環流影響，也會有一定程度的風雨。

根據中央氣象署預報，樺加沙今日凌晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下周一開始接近台灣，接近時將會是中度颱風的等級，暴風半徑也偏大，下周一至周三對台灣天氣有一定程度影響。

氣象署表示，樺加沙暴風圈有機會觸陸，氣象署最快將在周日晚間發布海上颱風警報。

▲颱風樺加沙動態預測。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，樺加沙強度逐漸增強中，預計通過台灣南端時也是它的巔峰時刻，至少是中度颱風中段班，「增強速度快的話有機會挑戰強烈颱風。」

粉專進一步說明，在太平洋高壓穩定導引下，樺加沙下周二通過巴士海峽，直接侵襲台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。至於確切的風雨大小，因颱風路徑仍有往北、往南修正調整空間，變數仍大。