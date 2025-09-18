1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

▲一天內將有3個颱風生成。（圖／氣象署提供）

生活中心／綜合報導

目前太平洋海面上有3個熱帶性低氣壓，未來一天內可能相繼增強為今年第17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」以及19號颱風「浣熊」。天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，台灣最需要關注的是TD21，至於誰會是誰，目前看來都不一定，「可以說近一輪的西北太平洋颱風搶名大賽正式宣告開啟！」

根據中央氣象署預報，熱帶性低氣壓TD20今日清晨2時位於鵝鑾鼻南南西360公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，以西北方向朝大陸廣東前進，直接影響台灣機率低，但今日起受外圍環流影響，南部及東半部地區降雨機率明顯增加，其他地區在午後天氣也較不穩定，沿海風浪也會增大。

熱帶性低氣壓TD21未來也有發展為颱風的趨勢，清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1580公里的海面上，以西北方向朝巴士海峽前進，預計下周一將開始接近台灣，有機會增強為中度颱風。氣象署表示，不排除最快周日發布海上警報。

另外，今天清晨2時形成的熱帶性低氣壓TD22，位於台北東方4500公里之海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，路徑預測向西往日本前進，對台灣無影響。

▲TD21預測路徑逼近台灣。（圖／氣象署提供）

「一天內將三颱共舞！」天氣粉專「觀氣象看天氣」發文指出，目前西北太平洋上十分熱鬧，在過去不到2天內就有3個熱帶性低氣壓形成，且都有發展成為颱風的潛力，預計未來一天內，第17至19號颱風將會相繼形成，分別會是米塔、樺加沙、浣熊。

粉專表示，目前台灣最需要關注的是昨天形成的TD21，而位在小笠原群島東方的TD22距離台灣較遠，雖然後期路徑可能有些變數，但短期來看對台灣也沒有影響，「至於目前混亂的西北太平洋上，誰會是誰？目前看來都不一定，可以說近一輪的西北太平洋颱風搶名大賽正式宣告開啟！」