3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

記者許力方／台北報導

西北太平洋三颱共舞！中央氣象署表示，米塔颱風今天（18日）下午生成，受其外圍環流影響，南台灣有局部豪雨，樺加沙也已接力生成，預計下周將以「中颱」之姿接近台灣，另外威克島附近還有一個熱帶性低氣壓有成颱趨勢。氣象專家指出，雙颱未來接連掃過，「多雨的日子就在眼前」，且樺加沙靠近時因範圍廣大，南端陸地被暴風圈掃過，北部看似最遠仍有強風雨。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，未來雙颱接連掃過，東部、南部多雨。今晚就是米塔颱風離台灣最近的時候，在外圍水氣不斷掃入下，南部、花東、恆春，陣雨不斷，其他地方午後雷雨也多點開花，即使米塔不來台，陣陣雨勢仍會持續，米塔即將離去，多雨的狀況仍未解除，後方還有另一個颱風視眈眈。

台灣颱風論壇指出，樺加沙颱風22至23日最接近台灣，高機率穿越巴士海峽，而且預期會是個中颱以上，範圍廣大的颱風。因為其範圍很大，即便核心不直撲台灣，台灣南端陸地還是會被暴風圈掃過，首當其衝的是恆春，嚴防強風大雨，東半部、全台山區也會有豪大雨出現。

值得注意的是，北部受地形及外圍環流影響，雖然看似離颱風最遠，卻還是有強風陣雨，台灣颱風論壇預估，22日晚間到23日是影響最大時間，全台沿海、澎湖的風力將會相當可觀，24日樺加沙遠颺，但天氣完全穩定可能要等近下周末，「總之，颱風環伺，多雨的日子就在眼前。」

氣象署預報，今、明天受米塔颱風外圍環流影響，東半部及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨，且中部以北地區及各山區有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨。

至於樺加沙颱風，未來路徑以偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快21日（周日）晚間就會發布海上颱風警報，22至24日（下周一至周三）清晨影響台灣，其中在23日（下周二）距離最接近，且暴風半徑可能達到200公里，為中度颱風等級，東半部及恆春要留意。

另外威克島附近的熱帶性低氣壓也於今晚升格為今年第19號颱風「浣熊」颱風，氣象署指出，浣熊目前距離台灣遠達4330公里，未來一周以偏西到西北往日本東南方移動，由於都在海面上移動，對日本也暫時沒有影響。

