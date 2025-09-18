颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

▲熱帶低壓將成颱並逼近台灣。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

生活中心／綜合報導

目前太平洋有3個熱帶性低氣壓，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於台東東南東方海面上的熱帶低壓，最快今夜增強為颱風，預計在下周二至周三期間通過台灣南方，以目前路徑來看，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，南部地區的風雨則要視颱風距離而定，北部地區注意強風即可。

根據中央氣象署預報，熱帶性低氣壓TD20、TD21及TD22預計今、明天增強為今年第17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」以及19號颱風「浣熊」。今天至周六受TD20的外圍環流影響，恆春及東南部有間歇性降雨。另外，TD21路徑預測往台灣東南方海面或巴士海峽前進，下周將威脅台灣天氣。

氣象署預報員謝佩芸表示，下周一TD21或颱風接近，無論距離多遠，外圍環流都會為東半部、恆春半島帶來明顯降雨，大台北及屏東也有雨勢，西半部降雨較不明顯，但路徑若偏南或偏北，降雨區域就會有不同。

▲太平洋上有3個熱帶低壓，可能相繼成颱。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前位於台東東南東方約1630公里海面上的熱帶低壓，環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風，未來幾天在太平洋高壓強勢導引下，持續朝西北轉西北西移動，移動速度逐漸加快。

粉專表示，如無特殊變化，颱風預計在下周二至周三期間，通過台灣南方，至於多靠近台灣，就得看這幾天偏北的幅度以及高壓勢力強弱而定。

粉專說明，以目前的路徑，「宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域（逃不掉），尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。」南部地區的風雨就得視颱風距離而定，變數比較大，而北部地區注意強風即可，中部地區會比較無感。不過，颱風路徑還有往北往南修正調整空間，各地風雨細節要等颱風更靠近一點再說。

▲將陸續有颱風逼近台灣並帶來雨勢。（圖／氣象署提供）