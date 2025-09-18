　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

▲▼颱風逼近台灣，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

▲熱帶低壓將成颱並逼近台灣。（圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專）

生活中心／綜合報導

目前太平洋有3個熱帶性低氣壓，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，位於台東東南東方海面上的熱帶低壓，最快今夜增強為颱風，預計在下周二至周三期間通過台灣南方，以目前路徑來看，宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域，南部地區的風雨則要視颱風距離而定，北部地區注意強風即可。

根據中央氣象署預報，熱帶性低氣壓TD20、TD21及TD22預計今、明天增強為今年第17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」以及19號颱風「浣熊」。今天至周六受TD20的外圍環流影響，恆春及東南部有間歇性降雨。另外，TD21路徑預測往台灣東南方海面或巴士海峽前進，下周將威脅台灣天氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署預報員謝佩芸表示，下周一TD21或颱風接近，無論距離多遠，外圍環流都會為東半部、恆春半島帶來明顯降雨，大台北及屏東也有雨勢，西半部降雨較不明顯，但路徑若偏南或偏北，降雨區域就會有不同。

▲▼颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲太平洋上有3個熱帶低壓，可能相繼成颱。（圖／氣象署提供）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，目前位於台東東南東方約1630公里海面上的熱帶低壓，環流持續整合中，順利的話今夜就會成為颱風，未來幾天在太平洋高壓強勢導引下，持續朝西北轉西北西移動，移動速度逐漸加快。

粉專表示，如無特殊變化，颱風預計在下周二至周三期間，通過台灣南方，至於多靠近台灣，就得看這幾天偏北的幅度以及高壓勢力強弱而定。

粉專說明，以目前的路徑，「宜花東、屏東及恆春會是影響最大的區域（逃不掉），尤其東部地區因為迎風面關係，即使不在暴風圈範圍內，仍會有相當強勁的降雨。」南部地區的風雨就得視颱風距離而定，變數比較大，而北部地區注意強風即可，中部地區會比較無感。不過，颱風路徑還有往北往南修正調整空間，各地風雨細節要等颱風更靠近一點再說。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲將陸續有颱風逼近台灣並帶來雨勢。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／騎士切換車道　遭後方追撞慘死
直擊／車撞斷腳也要排iPhone 17！　台灣大頭香哥現身
普吉島飯店驚見「26歲裸女屍」　疑2男1女激戰出人命
公館圓環施工大塞車引眾怒！　北市府：將裁處廠商
忠孝東路嚴重車禍！公車撞飛騎士　驚悚畫面曝
「停砍公教年金」排第一法案！　傅崐萁曝白態度：藍以多一票險勝
正妹拒陪睡被暴打！　他曝弘大夜店恐怖一幕
iPhone 17 Pro開箱！　他直呼「最不像蘋果的蘋果」
快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播：原來不是只有我看

好市多「1保鮮神器」超強！蔬果放一週不壞　網讚：真的好用

建中北一等5公立高中首推AP課程　學分抵免全球500所大學

正妹拒陪睡被爆打！他曝弘大夜店恐怖一面「手法非常直接」

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

不是失智！他走路突變慢、忘記子女　醫示警：「1症狀」所致

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

超多人都收到「Email這封信別點」　苦主嚇到：差點荷包不保

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【騙人生兒子系列】3歲弟直球告白媽：我最重要的東西就是妳♥

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播：原來不是只有我看

好市多「1保鮮神器」超強！蔬果放一週不壞　網讚：真的好用

建中北一等5公立高中首推AP課程　學分抵免全球500所大學

正妹拒陪睡被爆打！他曝弘大夜店恐怖一面「手法非常直接」

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

超薄iPhone Air會容易凹爆？他實測「拇指都紅了」結果曝光

每一條生命都珍貴！高醫病人安全週開跑　打造產兒安康防護網

不是失智！他走路突變慢、忘記子女　醫示警：「1症狀」所致

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

超多人都收到「Email這封信別點」　苦主嚇到：差點荷包不保

「小國不應被迫選邊站」 新防長陳振聲：新加坡絕不做他國代理人

實測iPhone 17 Pro「演唱會拍照」有感升級　Tim哥：帶8顆鏡頭出門

台積電否認嘉義先進封裝二廠喊停　強調「在台投資計劃不變」

快訊／宜蘭阿北騎機車！換車道被追撞慘死　貨車前擋碎成蜘蛛網

耗資5.2億！花蓮玉長大橋進度超前　預計明年11月7日完工

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

嘉檢廉政倫理規範與便民法紀宣導　落實公部門清廉核心

台灣有沒有光復節？　行政院：行政機關依法行政

雷納德的快艇生涯將告終？　前隊內職員：已不再以他為建隊核心

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

生活熱門新聞

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

旅日生病花數百萬　駐日代表處給建議

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

雙颱今將生成「最新路徑」曝　2地大雨特報

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

快訊／準「米塔」雷雨開轟！　2縣市炸豪大雨

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

新北名醫突過世！診所宣布永久停業　在地人震驚哀悼

台灣最強小火鍋是它！在地人：半夜12點還在排

50嵐「她驚喝1新品」推爆！網吵翻：11點打去賣完了

醫急救：這麼漂亮走掉好可惜！　溺斃女孩「一輩子跟著你」

更多熱門

相關新聞

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

目前太平洋海面上有3個熱帶性低氣壓，未來一天內可能相繼增強為今年第17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」以及19號颱風「浣熊」。天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，台灣最需要關注的是TD21，至於誰會是誰，目前看來都不一定，「可以說近一輪的西北太平洋颱風搶名大賽正式宣告開啟！」

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

雙颱將現！準樺加沙估將衝擊3地區

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

準樺加沙估中颱以上　這兩天最近台灣

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

更強樺加沙颱風最快周末成形　逼台機率高

關鍵字：

米塔颱風樺加沙颱風浣熊颱風颱風論壇

讀者迴響

熱門新聞

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

北市醫美診所爆事故！　男砸40萬做「陰莖增大術」身亡

「小沈1500」正妹記者不幹了！　披綠袍選議員

即／陣頭少年砍死女友　苗栗青雲會館躺槍喊告

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變撫養權談不攏

快訊／謝宜容涉貪　一審遭判4年6月

上週才見面！男歌手今晨突猝逝...好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

Andy「突呼吸不順暢」病倒掛急診！

快訊／公務員增身心調適假3日「機關不得拒絕」　雙十後開始施行

法官問誰代表公司　家寧與母秒傻眼互看

專家：準「樺加沙」不是吃素的　陸警時間曝

桃園男住院到一半溜了！闖進住宅壓制性侵　她崩潰哭喊打給男友

徐巧芯快看！　公館離峰出現「公車接龍」

玩「傳說對決」變摩鐵脫衣　桃園女被男網友性侵！結局卻重大逆轉

快訊／王柏傑反擊了！

更多

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面