　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

▲▼ 。（圖／NCDR、翻攝NOAA）

▲各國預估樺加沙將成「超級颱風」 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

太平洋一日生3颱，米塔颱風之後，樺加沙、浣熊相繼於今（18日）晚生成，世2022年以來，9月首次3颱並存。中央氣象署預估，樺加沙未來朝西北西移動，22日（下周一）起接近台灣並有機會增強為中颱，暴風半徑偏大。最新路徑分析，樺加沙西行的走向有收束趨勢，從巴士海峽通過的機率較高，暴風侵襲機率恆春突破5成。

氣象署預報樺加沙颱風，未來路徑以偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快21日（周日）晚間就會發布海上颱風警報，22至24日（下周一至周三）清晨影響台灣，其中在23日（下周二）距離最接近，且暴風半徑可能達到200公里，為中度颱風等級，東半部及恆春要留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

▲樺加沙最新路徑收束中，從巴士海峽通過機率高。（圖／中央氣象署）

根據氣象署今晚8時最新預報，樺加沙未來5天路徑有逐漸收束的趨勢，目前正剎車減速以時速7公里速度，非常緩慢地往西北西轉彎，過程中數度拐彎，預估下周開始加速一路西行，最靠近台灣時速度達到最快，7級暴風半徑長到250公里。120小時颱風暴風侵襲機率中，全台最高落在恆春，來到51%，其次是蘭嶼48%、高雄39%、屏東38%，台東、台南也都破30%。

西北太平洋天氣網站指出，這是自2022年以來，西太平洋首次9月同時有3個活躍的命名颱風並存，且截至今天，今年已有19個颱風，創下2018年以來同期新高。另外，香港和菲律賓氣象單位都預估，樺加沙下周將增強為「超級颱風」。

中國天氣網也直指，樺加沙強度可能達到「超強颱風」等級，成為今年以來南海及西北太平洋的「風王」。由於其海溫高，垂直風切變較小，巔峰強度至少能到強颱風（約等於中度颱風），甚至可能成為今年首個超強颱風（約等於強烈颱風）。未來可能登陸華南，但登陸地仍有較大變數，台灣、福建、廣東、海南都是潛在的登陸點。

▼暴風侵襲率恆春最高達51%。

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
511 1 9867 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
腦麻兒小比離世！　超跑媽媽推他跑300場馬拉松
輝達入股英特爾　陳立武黃仁勳合照曝光
上車舞楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！「真面目曝光」
3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【煞不住】北市公車左轉與機車猛烈擦撞！　騎士噴飛重摔骨折命危

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

【回應了】台灣有沒有「光復節」？　行政院：行政機關會依法行政

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

男子陰莖增大術暴斃！北市醫師交保　三總嚴正澄清：從未聘任過

腦麻兒小比離世！超跑媽媽推他跑300場馬拉松　慟認：他去當天使了

台北、台中統籌款多747億　交通部晚間喊話：地方要有責任感

1400萬戶電費可能要漲了！　10月民生電價擬漲2～3％

老公狂密巨乳網紅吃飯！約炮文留言報名　二婚女崩潰：有救嗎

3颱亂舞！樺加沙「肥大暴風圈」估觸陸　北台恐有強風雨原因曝

快訊／1天3颱！浣熊颱風晚間也生成了

陳匡怡飯局同框台大學長「被要求下架」！不刪反嗆：老婆生氣喔？

和平談判雖暫停　俄移交1000具烏軍遺體、烏歸還24具

金毓泰公司偽造工程進度詐貸4.8億！執行長兒50萬元交保

高雄阿伯玩命開車衝煉油廠平交道　害台鐵列車急停…還跑了！

用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

好市多同步開賣iPhone 17！果粉衝第一波夜排　高雄大順店現況曝

北京女大生美到被質疑化妝！「兒時照片」出爐　陸網超震驚

談侵華歷史！日專家尷尬回應　陸學者反批「做錯滔天大罪要承認」

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！享壽65歲

輝達讓英特爾股價大漲！美國政府「1個月前投資」帳面賺49億美元

閱之海筆記／魔鬼的右手：日本關東軍的緣起

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

生活熱門新聞

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

注意！明起2縣市大停水

三軍總醫院嚴正澄清：從未聘任丁斌煌

高鐵只貴37元「搭台鐵是傻子？」　多數人逆風

陳匡怡飯局同框台大學長！不刪照嗆：老婆生氣？

「上車舞」為何爆紅？網點出2關鍵：很上癮

老公狂密巨乳網紅吃飯！　二婚女崩潰：有救嗎

1天內將3颱共舞！天氣粉專：颱風搶名大賽正式開啟

10月民生電費擬漲！　影響1400萬戶

台大男不婚不生「工作2年就財富自由」！原因曝光

請3天特休！年輕同事「爽放9天」網喊正常

更多熱門

相關新聞

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

西北太平洋三颱共舞！中央氣象署表示，米塔颱風今天（18日）下午生成，受其外圍環流影響，南台灣有局部豪雨；樺加沙今晚也已接力生成，預計下周將以「中颱」之姿接近台灣。氣象專家指出，雙颱未來接連掃過，「多雨的日子就在眼前」，且樺加沙靠近時因範圍廣大，南端陸地被暴風圈掃過，北部看似最遠仍有強風雨。

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

明天中部以北防大雨　準「樺加沙」海警最快周日發布

9月仍為颱風高峰期　平均生成5.04個「全年第2多」

9月仍為颱風高峰期　平均生成5.04個「全年第2多」

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

颱風下周二三最接近！粉專：5地區雨勢逃不掉　北部防強風

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

3颱今明天接續生成　午後西半部迎首波雨勢

關鍵字：

氣象氣象雲樺加沙颱風米塔颱風浣熊颱風颱風海上警報海警

讀者迴響

熱門新聞

樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％

楓葉姐姐直播一半濾鏡消失！真面目曝光

名醫陳信吉過世原因曝光！　患者含淚道別

家寧妹認罪「現身1畫面超亮眼」　一票人狂重播

樺加沙暴風圈恐觸陸　北台也強風雨

台大碩士生街頭遭雙節棍爆頭　滿地血

腦麻兒小比離世！超跑媽媽慟認「他去當天使了」

女陸客來台自由行遭追撞腦死　醫師夫趕來台灣

注意！明起2縣市大停水

陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃

收中共7400萬　統促黨發言人「老K」過世！

羅智強提告苗博雅！求償500萬元：真的翻車

最自律星座Top 3！

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」

從小照顧到大　飼養員被19歲大象刺穿亡

更多

最夯影音

更多

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【海底撈員工祝福離婚快樂！】專業表演情緒價值給好給滿XD

【綠鬣蜥噴發】集體衝紅豆田吃到飽！一夜逮140隻屏東農民崩潰

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面