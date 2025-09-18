樺加沙轉彎路徑收束　暴風侵襲51％！各國預估成「超級颱風」

▲各國預估樺加沙將成「超級颱風」 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

太平洋一日生3颱，米塔颱風之後，樺加沙、浣熊相繼於今（18日）晚生成，世2022年以來，9月首次3颱並存。中央氣象署預估，樺加沙未來朝西北西移動，22日（下周一）起接近台灣並有機會增強為中颱，暴風半徑偏大。最新路徑分析，樺加沙西行的走向有收束趨勢，從巴士海峽通過的機率較高，暴風侵襲機率恆春突破5成。

氣象署預報樺加沙颱風，未來路徑以偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快21日（周日）晚間就會發布海上颱風警報，22至24日（下周一至周三）清晨影響台灣，其中在23日（下周二）距離最接近，且暴風半徑可能達到200公里，為中度颱風等級，東半部及恆春要留意。

▲樺加沙最新路徑收束中，從巴士海峽通過機率高。（圖／中央氣象署）



根據氣象署今晚8時最新預報，樺加沙未來5天路徑有逐漸收束的趨勢，目前正剎車減速以時速7公里速度，非常緩慢地往西北西轉彎，過程中數度拐彎，預估下周開始加速一路西行，最靠近台灣時速度達到最快，7級暴風半徑長到250公里。120小時颱風暴風侵襲機率中，全台最高落在恆春，來到51%，其次是蘭嶼48%、高雄39%、屏東38%，台東、台南也都破30%。

西北太平洋天氣網站指出，這是自2022年以來，西太平洋首次9月同時有3個活躍的命名颱風並存，且截至今天，今年已有19個颱風，創下2018年以來同期新高。另外，香港和菲律賓氣象單位都預估，樺加沙下周將增強為「超級颱風」。

中國天氣網也直指，樺加沙強度可能達到「超強颱風」等級，成為今年以來南海及西北太平洋的「風王」。由於其海溫高，垂直風切變較小，巔峰強度至少能到強颱風（約等於中度颱風），甚至可能成為今年首個超強颱風（約等於強烈颱風）。未來可能登陸華南，但登陸地仍有較大變數，台灣、福建、廣東、海南都是潛在的登陸點。

▼暴風侵襲率恆春最高達51%。