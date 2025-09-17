　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙颱將現！準樺加沙估「又強又大」　專家揭路徑3地區衝擊最大

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝weathernerds、easterlywave）

▲準樺加沙颱風預估強度頗強、範圍頗大。（圖／翻攝easterlywave）

記者許力方／台北報導

今年第17、18號颱風即將誕生，中央氣象署預估明天（18日）熱帶性低氣壓TD20、21將增強為「米塔」和「樺加沙」颱風，且樺加沙生成後有可能以中颱接近台灣，甚至觸陸使得海陸警報齊發。氣象專家認為，準樺加沙因環境適合發展，有望成為強度高且風場廣大的颱風，22至23日（下周一、二）將是它最接近台灣的時間，預估路徑將衝擊花東、恆春半島以及高屏一帶。

天氣風險公司分析，關島附近的低壓預期未來幾天發展增強，同樣也有成颱機會，如果17號颱風米塔有順利生成，那它將成為第18號樺加沙。由於這個低壓附近的海氣環境適合，可能發展為一個強度高且風場廣大的颱風，預報路徑以西行通過巴士海峽機會最高，不過現階段預報仍有較大不確定性，實際走向還有南北調整的空間，但或多或少都會為台灣帶來影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣風險公司分析師吳聖宇認為，TD20、21的新預報路徑沒有明顯變化，TD20往香港附近靠近，TD21下周將靠近台灣東南方海面、巴士海峽東部，並於23日白天期間經過恆春以南向西通過，最接近台灣，24日（下周三）逐漸遠離，後期則將往港澳一帶或其南方海面靠近。

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署）

▲樺加沙若成颱，3地區衝擊最大。（圖／中央氣象署）

吳聖宇說，雖然明天應該會有2個颱風同時存在，但是並不是有2個颱風就一定會發生所謂的雙颱效應。目前2個系統的引導氣流看起來都算明顯，距離也足夠遙遠，未來應該都是各自走在各自的道路上，因此只能說是海面上會有雙颱存在，而不是會有雙颱效應出現。

未來的重點，氣象界還是放在TD21發展成的颱風上。吳聖宇指出，如果照目前預報趨勢沒有太大變化的話，預估受衝擊最大的地方應該仍是花東、恆春半島以及高屏一帶，但因預報模式資料顯示，未來這個颱風靠近台灣時強度可能頗強而且範圍頗大，因此即使沒有被颱風暴風圈直接侵襲，應該還是會明顯感受到颱風外圍所帶來的風雨現象。

準樺加沙詳細風雨影響程度，吳聖宇認為還需再觀察未來這2、3天的路徑變化，等到颱風中心通過恆春以南的路徑、距離都比較明確之後，才能比較準確的預估各地受影響的程度，偏北一點或偏南一點影響的程度可能會大不同。

▼準樺加沙預估路徑將從恆春以南向西通過。（圖／NCDR）

▲▼樺加沙颱風。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝weathernerds、easterlywave）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
544 2 5515 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy病倒「鬆口背後原因」！
台灣男歌手突猝逝！　好友悲痛：你夠帥了，請好好休息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雙颱將現！準樺加沙估「又強又大」　專家揭路徑3地區衝擊最大

樺加沙生成路徑恐侵台發海陸警！日本估5天暴漲「暴風半徑370km」

西門町發票伯「驚人戰績」曝光！透露每個月累積4千張

玩哏複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

【90度鞠躬】家寧開庭完喊：捍衛自己！ 「別把沒做的事加在我身上」

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【殺紅眼】44秒狂砍女友31刀！　17歲男殺人罪護送少年法庭

【配音員本人？】女模仿捷運廣播「車門即將關閉」朋友直接傻眼XD

【行徑囂張】台中17歲少年砍殺女友落網！　搭小黃衝彰化爽躺賓館4小時

雙颱將現！準樺加沙估「又強又大」　專家揭路徑3地區衝擊最大

樺加沙生成路徑恐侵台發海陸警！日本估5天暴漲「暴風半徑370km」

西門町發票伯「驚人戰績」曝光！透露每個月累積4千張

玩哏複製文「帶低收兒吃大餐」被打成認知作戰　一票年輕人傻眼

AI形象照放履歷可加分嗎？國外調查揭66%主管反感　104調查：真實感是關鍵

第一批逃離打壓的抽象藝術家　李元佳回顧展極簡神秘登場

吐司咬不斷！高雄女靠舌頭撕食物　第一次用門牙咬斷超感動

台鐵招募機務人員「起薪逾4.2萬」　逐年晉升上看59K

交通部搶註冊「淡江大橋」商標挨批　公路局：收益回饋公共服務

女老師徵友「只接受4類人」拒生子　她喊藍白勿擾！PTT笑洗版

羅智強提告苗博雅「求償500萬元」：真的大翻車了

《淒厲人師》鬧鬼地開拍！學生嚇到當場爆哭　BL男神Meen驚叫連連

美史首位！川普兩度國是訪問英　查爾斯三世「王冠外交」秀軟實力

國際火線／男神的黃昏！川普的偶像：勞勃瑞福

三部因「換角」意外封神的韓劇！《暴君的廚師》天選李彩玟收視人氣雙爆

4米高燈塔、月光噴泉免費拍！桃園「南瓜谷魔法村」展至10/31

【配音員本人？】女模仿捷運廣播「車門即將關閉」朋友直接傻眼XD

相關新聞

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

樺加沙最新路徑！5天暴漲暴風半徑370km

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD20、TD21預計明天（18日）增強為17、18號颱風「米塔」、「樺加沙」，準樺加沙下周將一路增強，以中颱等級接近台灣，暴風圈有機會觸陸，最快21日晚間就會發布海陸警報。日本氣象廳也預估最快明天樺加沙就會生成，並在5天內暴風半徑暴漲到370公里。

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

準「樺加沙」暴風圈下周恐觸陸　最快周日海陸警齊發

雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

雙颱明天接續生成　「樺加沙」恐達中颱等級接近台灣

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

快訊／又有熱帶低壓生成！日本發烈風警報　估24小時增強為雙颱

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

雙颱估明後接力生成　「重點在樺加沙」雨最大地區曝

關鍵字：

氣象氣象雲樺加沙颱風颱風米塔颱風路徑氣象廳

讀者迴響

最夯影音

更多

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

【沒有什麼光復節啦！】徐國勇嗆：不要黑白講

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面