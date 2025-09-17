雙颱將現！準樺加沙估「又強又大」　專家揭路徑3地區衝擊最大

▲準樺加沙颱風預估強度頗強、範圍頗大。（圖／翻攝easterlywave）



記者許力方／台北報導

今年第17、18號颱風即將誕生，中央氣象署預估明天（18日）熱帶性低氣壓TD20、21將增強為「米塔」和「樺加沙」颱風，且樺加沙生成後有可能以中颱接近台灣，甚至觸陸使得海陸警報齊發。氣象專家認為，準樺加沙因環境適合發展，有望成為強度高且風場廣大的颱風，22至23日（下周一、二）將是它最接近台灣的時間，預估路徑將衝擊花東、恆春半島以及高屏一帶。

天氣風險公司分析，關島附近的低壓預期未來幾天發展增強，同樣也有成颱機會，如果17號颱風米塔有順利生成，那它將成為第18號樺加沙。由於這個低壓附近的海氣環境適合，可能發展為一個強度高且風場廣大的颱風，預報路徑以西行通過巴士海峽機會最高，不過現階段預報仍有較大不確定性，實際走向還有南北調整的空間，但或多或少都會為台灣帶來影響。

天氣風險公司分析師吳聖宇認為，TD20、21的新預報路徑沒有明顯變化，TD20往香港附近靠近，TD21下周將靠近台灣東南方海面、巴士海峽東部，並於23日白天期間經過恆春以南向西通過，最接近台灣，24日（下周三）逐漸遠離，後期則將往港澳一帶或其南方海面靠近。

吳聖宇說，雖然明天應該會有2個颱風同時存在，但是並不是有2個颱風就一定會發生所謂的雙颱效應。目前2個系統的引導氣流看起來都算明顯，距離也足夠遙遠，未來應該都是各自走在各自的道路上，因此只能說是海面上會有雙颱存在，而不是會有雙颱效應出現。

未來的重點，氣象界還是放在TD21發展成的颱風上。吳聖宇指出，如果照目前預報趨勢沒有太大變化的話，預估受衝擊最大的地方應該仍是花東、恆春半島以及高屏一帶，但因預報模式資料顯示，未來這個颱風靠近台灣時強度可能頗強而且範圍頗大，因此即使沒有被颱風暴風圈直接侵襲，應該還是會明顯感受到颱風外圍所帶來的風雨現象。

準樺加沙詳細風雨影響程度，吳聖宇認為還需再觀察未來這2、3天的路徑變化，等到颱風中心通過恆春以南的路徑、距離都比較明確之後，才能比較準確的預估各地受影響的程度，偏北一點或偏南一點影響的程度可能會大不同。

